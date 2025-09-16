EVN khẳng định vị thế “đầu tàu kinh tế” Quốc gia

16/09/2025

Với không gian trưng bày quy mô 180m², hiện đại và giàu ý nghĩa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mang đến triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” một câu chuyện xuyên suốt – từ hành trình kiến tạo, phát triển đến khát vọng đổi mới, vươn tầm chuẩn mực quốc tế.

Du khách tham quan Sa bàn Hệ thống điện Quốc gia. Đây là trung tâm gian trưng bày, mô phỏng hệ thống điện Việt Nam đến năm 2025 với tổng công suất hơn 88.400 MW, đưa Việt Nam xếp thứ 23 thế giới và đứng đầu Đông Nam Á về quy mô nguồn điện.

Thuộc khu vực dành cho các doanh nghiệp Nhà nước với chủ đề “Đầu tàu kinh tế”, gian trưng bày của EVN tái hiện những công trình, sản phẩm và thành tựu tiêu biểu của ngành Điện lực trong suốt 71 năm hình thành, phát triển.

Tâm điểm là Sa bàn Hệ thống điện Quốc gia, mô phỏng hệ thống điện Việt Nam đến năm 2025 với tổng công suất hơn 88.400 MW – đưa Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á và xếp thứ 23 thế giới về quy mô nguồn điện. Đặc biệt, hình ảnh đường dây 500kV Bắc – Nam được tái hiện như “xương sống” truyền tải điện quốc gia với 3 mạch đã hoàn thành, trong đó mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối là “kỳ tích” khi hoàn thành chỉ trong hơn 6 tháng.

Sa bàn Hệ thống điện Quốc gia là điểm nội bật trong gian trưng bày của EVN.

Trong khu trưng bày này có nhiều tài liệu về quá trình của EVN để khách tham quan nghiên cứu.

Không gian triển lãm của EVN còn trưng bày nhiều mô hình, sản phẩm của các đơn vị thành viên EVN như: máy biến áp 500kV, mô hình BIM, ứng dụng quản lý điện mặt trời mái nhà, công nghệ kính thực tế ảo, công tơ điện tử, hệ thống đo xa, xe và kỹ thuật viên điện lực số, drone kiểm tra lưới điện… thể hiện bước tiến mạnh mẽ về khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong ngành Điện.

Khu vực triển lãm của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

Bên cạnh đó, chuỗi slide trình chiếu trên màn hình LED với nội dung bao quát từ những công trình thủy điện quan trọng đặc biệt, các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm, công tác dịch vụ khách hàng hiện đại, minh bạch, cho tới lược sử 71 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn. Qua đó, khắc họa rõ nét vai trò tiên phong của EVN trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bà Đinh Thị Thúy Hà- khách tham quan cho biết: “Trước đây, tôi chỉ nghĩ đến ngành Điện qua bóng đèn, công tơ, nhưng hôm nay xem những sản phẩm trưng bày mới thật sự cảm nhận được sự đổi mới mạnh mẽ của EVN trong chặng đường phát triển của đất nước.".

Người dân được tận mắt ngắm nhìn những hình ảnh đẹp về EVN qua kính thực tế ảo.

Ngoài ra, khách tham quan có thể trải nghiệm kính thực tế ảo để chiêm ngưỡng các công trình điện quy mô lớn như Thủy điện Sơn La, Lai Châu, Nhiệt điện Vĩnh Tân, Phú Mỹ hay đường dây 500kV Bắc – Nam. Với hướng dẫn an toàn, mô phỏng sinh động và các lớp thông tin kỹ thuật tương tác, trải nghiệm kính thực tế ảo được yêu thích với mọi đối tượng người dân đến người tham quan.

Chị Đỗ Thị Tuyết Bình - cán bộ Ban Truyền thông EVN cho biết: “Tôi cảm thấy tự hào khi được trực tiếp tham gia thuyết minh gian trưng bày, đồng thời coi đây là nguồn động lực để tiếp tục nỗ lực, đóng góp vào sự phát triển của ngành Điện và lan tỏa hình ảnh EVN ngày càng hiện đại, thân thiện, gắn kết với xã hội”.

Khu vực trưng bày của Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 2.

Không chỉ là nơi tham quan, trải nghiệm, gian trưng bày của EVN còn là thông điệp về quyết tâm đổi mới, phát triển bền vững, khẳng định vị thế “đầu tàu kinh tế” và cam kết đồng hành cùng đất nước trên hành trình vươn tới tương lai./.

Bài: Ngân Hà- Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam