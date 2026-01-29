“EM 25” - Chân dung được kể bằng sắc màu nước của Phan Anh Thư

Triển lãm cá nhân “EM 25” của họa sĩ trẻ Phan Anh Thư giới thiệu 25 tác phẩm chân dung vẽ bằng chất liệu màu nước. Không chỉ là những bức chân dung đơn thuần, triển lãm được xem như một cuốn nhật ký thị giác, ghi chép hành trình trưởng thành của họa sĩ thông qua những con người đã truyền cảm hứng, góp phần hình thành nên thế giới quan và nhân sinh quan của cô.

Chân dung họa sĩ Phan Anh Thư. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Phan Anh Thư sinh năm 2000 tại Kim Long, TP. Huế, sớm bộc lộ niềm đam mê và tình yêu dành cho hội họa. Cô là thủ khoa đầu vào ngành Thiết kế nội thất, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, với 9,25 điểm vẽ – dấu mốc khởi đầu cho một con đường nghệ thuật được định hình nghiêm túc.



Hành trình sáng tác của Phan Anh Thư là quá trình chuyển hóa từ những trăn trở đi tìm lý tưởng cá nhân sang khát vọng lan tỏa giá trị tích cực của nghệ thuật. Với cô, hạnh phúc lớn nhất chính là khi nghệ thuật có thể chạm đến cộng đồng, góp phần mang lại những điều tốt đẹp và hữu ích cho xã hội.

Họa sĩ trẻ Phan Anh Thư đi sáng tác tại hiện trường. Ảnh: Tư liệu

Họa sĩ Phan Anh Thư bên chú Phát xích lô, chân dung nhân vật có trong triển lãm EM 25. Ảnh: Tư liệu

Năm 2022, Phan Anh Thư bén duyên với chất liệu màu nước. Từ những chuyến đi vẽ trực họa xuyên Việt cùng các họa sĩ đi trước, cô dần nhận ra thế mạnh, niềm say mê và định hướng phong cách sáng tác của mình. Tháng 7/2023, Anh Thư tổ chức triển lãm tranh thiện nguyện mang tên “EM”, sử dụng toàn bộ doanh thu từ việc bán hơn 80 tác phẩm để gây quỹ xây dựng trường nội trú cho trẻ em vùng cao. Ở tuổi 23, cô trở thành hội viên trẻ tuổi nhất của Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

Phan Anh Thư mong muốn kể lại hành trình của mình bằng những bức họa chân dung màu nước của 25 cuộc đời với những cảm xúc

và câu chuyện riêng biệt. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Trên hành trình xác lập bản ngã nghệ thuật, Phan Anh Thư tích lũy những bài học, những giá trị sống cùng vô vàn cảm xúc – từ niềm vui, nỗi buồn đến những rung động mong manh của đời thường. Cảm hứng sáng tác đến với cô từ nhiều nguồn: người thầy, người bạn, những tiền bối thành danh, những người thân yêu, hay đôi khi chỉ là một gương mặt xa lạ tình cờ gặp trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Từ những điều dung dị ấy, cô tìm thấy động lực để vững tin tiếp tục hành trình sáng tạo.

Ở “EM 25”, triển lãm cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp, Phan Anh Thư lựa chọn 25 bức chân dung như một cột mốc đánh dấu tuổi 25. Với sự đồng thuận của các nhân vật, họa sĩ chia sẻ mong muốn kể lại hành trình của chính mình thông qua 25 cuộc đời, mỗi bức tranh là một câu chuyện, một trạng thái cảm xúc riêng biệt. Trong quá trình khắc họa, cô gửi gắm vào từng nét cọ, từng mảng màu những rung cảm trước đời sống, âm nhạc và nghệ thuật. Sau tất cả, như chính họa sĩ nhận ra, những chân dung ấy cũng đồng thời là những “tự họa” về thần thái và tâm thế của bản thân.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi nhận định: “EM 25” không đơn thuần là chuỗi 25 chân dung, mà là hành trình tự họa tinh tế của một tâm hồn luôn khao khát học hỏi và rung cảm trước đời sống. Qua từng nét cọ, Phan Anh Thư gửi gắm những suy tư về nhân sinh và thời cuộc, nhẹ nhàng nhưng khắc khoải, trong trẻo mà vẫn day dứt.

Các tác phẩm chân dung màu nước trong triển EM 25. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Không gian trưng bày các tác phẩm chân dung màu nước trong triển lãm EM 25. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Sau bốn năm nghiêm túc theo đuổi con đường hội họa và ba năm kể từ dự án thiện nguyện “EM”, khi vừa tròn 25 tuổi, Phan Anh Thư chính thức đánh dấu cột mốc trưởng thành bằng triển lãm cá nhân “EM 25”. Ẩn trong những đường nét, sắc màu tưởng như thênh thang, là những suy tư sâu lắng về con người và cuộc sống, mở ra một phiên bản mới trong hành trình trải nghiệm và sáng tạo của họa sĩ trẻ. Qua 25 tác phẩm, “EM 25” vừa là sự tri ân những nhân vật đã truyền cảm hứng, vừa là cách Phan Anh Thư soi chiếu và “tự họa” lại chính mình./.

Bài và ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

