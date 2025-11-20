Dương Nỗ – Ngôi làng gắn với tuổi thơ Bác Hồ trên đất Cố đô
Nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 7km về phía Đông Bắc, làng Dương Nỗ (nay thuộc Phường Dương Nỗ, thành phố Huế) là nơi lưu giữ những kỷ vật thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thời kỳ từ 1898 đến 1900 là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của cậu bé Nguyễn Sinh Cung (tên gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh thuở thiếu thời). Sau khi cùng gia đình theo cha là cụ Nguyễn Sinh Sắc vào Huế lần thứ hai, ba cha con cụ Sắc đã chuyển về làng Dương Nỗ sinh sống.
Cụ Nguyễn Sinh Sắc, lúc này là một nhà nho, được ông Nguyễn Sĩ Độ (một người bạn cũ) mời về đây để mở lớp dạy học chữ Hán cho con em trong làng. Ngôi nhà tranh đơn sơ, mộc mạc tại Dương Nỗ đã trở thành nơi ở và là trường học đầu tiên của hai anh em Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung.
Cuộc sống tại Dương Nỗ đã mang đến cho cậu bé Cung những trải nghiệm quý giá. Đó là những ngày theo cha và anh ra đồng, tắm mát bên sông Phổ Lợi thơ mộng, được ra Đình làng Dương Nỗ cổ kính để nghe người lớn kể chuyện, tìm hiểu phong tục làng xã. Những hình ảnh bình dị, chân thật của người dân lao động và cuộc sống thôn quê đã in sâu vào tâm hồn non trẻ của Người, bồi đắp nên tình yêu quê hương đất nước.
Khu Di tích lưu niệm về Người tại Làng Dương Nỗ bao gồm nhiều hạng mục quan trọng, trong đó tâm điểm là Nhà lưu niệm. Đây là một ngôi nhà tranh ba gian hai chái (nhà rường truyền thống của Huế), được lợp bằng tranh tre nứa lá, vách đất. Đây là một kiểu nhà điển hình của người dân lao động nghèo vùng ven đô Huế cuối thế kỷ XIX. Ngôi nhà được phục dựng dựa trên những ký ức, sử liệu và hình ảnh cũ, tái hiện lại không gian sinh hoạt và học tập giản dị của ba cha con. Gian giữa là nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc dùng để dạy học và tiếp khách. Hai gian bên là nơi ngủ nghỉ. Bên trong nhà lưu giữ những hiện vật, tư liệu và hình ảnh liên quan đến quãng thời gian Bác Hồ sống tại đây, bao gồm chiếc phản gỗ nơi ba cha con nghỉ ngơi, chiếc chõng tre dùng làm nơi cụ Sắc dạy học, và những vật dụng sinh hoạt giản dị khác.
Cụ Sắc thường dạy con thông qua thực tế cuộc sống, qua những câu chuyện về các bậc tiền nhân. Chính tại căn nhà tranh này, Bác Hồ đã được học về chữ “Nhân”, chữ “Nghĩa” và được thấm nhuần tinh thần yêu thương đồng bào, sự bất bình trước cảnh áp bức, bất công. Những bài học đầu tiên ấy đã trở thành nền tảng quan trọng, định hình nên nhân cách, ý chí và tư tưởng cách mạng vĩ đại của Người sau này.
Với giá trị lịch sử và văn hóa, năm 2020, Cụm Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Làng Dương Nỗđược Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt.
Ngày nay, Nhà lưu niệm tại Dương Nỗ đã trở thành một đại điểm thu hút đông đảo du khách, cán bộ và nhân dân cả nước đến tham quan, học tập. Việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích không chỉ giúp thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là cách để tôn vinh và tiếp nối truyền thống hiếu học, tinh thần yêu nước của dân tộc./.
Bài và Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam