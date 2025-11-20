Dương Nỗ – Ngôi làng gắn với tuổi thơ Bác Hồ trên đất Cố đô

20/11/2025

Nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 7km về phía Đông Bắc, làng Dương Nỗ (nay thuộc Phường Dương Nỗ, thành phố Huế) là nơi lưu giữ những kỷ vật thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhà lưu niệm Bác Hồ lưu giữ nhiều kỷ niệm thuở thiếu thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phường Dương Nỗ.

Thời kỳ từ 1898 đến 1900 là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của cậu bé Nguyễn Sinh Cung (tên gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh thuở thiếu thời). Sau khi cùng gia đình theo cha là cụ Nguyễn Sinh Sắc vào Huế lần thứ hai, ba cha con cụ Sắc đã chuyển về làng Dương Nỗ sinh sống.

Với giá trị lịch sử và văn hóa năm 2020, Cụm Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Làng Dương Nỗ cùng với các di tích khác ở Huế đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt.

Du khách tham quan các hiện vật trưng bày tại nhà lưu niệm Bác Hồ.

Cụ Nguyễn Sinh Sắc, lúc này là một nhà nho, được ông Nguyễn Sĩ Độ (một người bạn cũ) mời về đây để mở lớp dạy học chữ Hán cho con em trong làng. Ngôi nhà tranh đơn sơ, mộc mạc tại Dương Nỗ đã trở thành nơi ở và là trường học đầu tiên của hai anh em Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung.

Cuộc sống tại Dương Nỗ đã mang đến cho cậu bé Cung những trải nghiệm quý giá. Đó là những ngày theo cha và anh ra đồng, tắm mát bên sông Phổ Lợi thơ mộng, được ra Đình làng Dương Nỗ cổ kính để nghe người lớn kể chuyện, tìm hiểu phong tục làng xã. Những hình ảnh bình dị, chân thật của người dân lao động và cuộc sống thôn quê đã in sâu vào tâm hồn non trẻ của Người, bồi đắp nên tình yêu quê hương đất nước.

Nhà lưu niệm Bác Hồ vẫn được các thế hệ gìn giữ, duy trì từng món đồ, kỉ vật mang hình bóng của Bác dù trải qua bao biến cố lịch sử.