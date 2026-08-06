Đưa hát Bội đến với giới trẻ

06/08/2026

Hành trình đưa hát Bội đến với người trẻ không phải là việc “trẻ hóa” bằng cách làm mất đi bản sắc nghệ thuật mà là quá trình tìm kiếm nhịp cầu kết nối thông qua ngôn ngữ thời đại.

Từng chật vật tìm lại chỗ đứng giữa làn sóng giải trí hiện đại, hát Bội, loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền độc đáo của Nam bộ, đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Không còn bó hẹp trong không gian đình, miếu hay những đêm diễn thưa thớt khán giả, nghệ thuật hát Bội đang chủ động vươn ra các không gian công cộng, bước lên nền tảng số để “chạm” vào trái tim của giới trẻ bằng tư duy đổi mới song vẫn tôn trọng giá trị di sản.

Điểm thu hút giới trẻ ở hát bội là nghệ thuật vẽ mặt nạ độc đáo cùng những bộ trang phục rực rỡ. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN