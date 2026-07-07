Du lịch Phú Quốc khẳng định vị thế điểm đến toàn cầu

07/07/2026

Trong 6 tháng đầu năm, Phú Quốc đón hơn 5,7 triệu lượt du khách, tăng 30%, trong đó có 1,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 50%.

Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng mạnh về lượng khách du lịch và doanh thu, đặc biệt là du khách quốc tế, khẳng định vị thế điểm đến toàn cầu hướng tới Năm APEC 2027. Đảo Ngọc này đón hơn 5,7 triệu lượt khách du lịch, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó, khách quốc tế thu hút hơn 1,3 triệu lượt du khách tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, tăng 50,3%, đạt 65,7% kế hoạch. Tổng thu từ du lịch hơn 31.500 tỷ đồng, tăng 46%, chiếm trên 80% tổng thu từ du lịch toàn tỉnh.

Khách du lịch tìm hiểu sa bàn mô phỏng khu vực An Thới, Nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Khu du lịch Hòn Thơm, Nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Một góc khu du lịch Nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Lê Huy Hải