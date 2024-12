Doseba Tua Sinay cùng tấm lòng yêu thương dành cho trẻ em Việt Nam

Ông Doseba Tua Sinay đảm nhiệm vị trí Trưởng đại diện Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision International-WVI) tại Việt Nam từ năm 2021 tới nay. Ông đã cùng tổ chức dành nhiều tâm huyết nhằm góp phần cải thiện đáng kể an sinh cho trẻ em và cộng đồng dễ bị tổn thương nhất tại Việt Nam.

Ông Doseba Tua Sinay từng nhận được bằng khen của UBND TP. Đà Nẵng về những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội và công tác viện trợ nhân đạo năm 2022. Sau khi nhận được giải thưởng, ông đã dành số tiền thưởng để đóng góp xây dựng nhà cho một hộ gia đình khó khăn. Tấm lòng yêu thương của ông cùng những nguồn lực mà Tổ chức Tầm nhìn Thế giới mang lại đã góp thêm những động viên tinh thần cho hàng triệu trẻ em Việt Nam khoẻ mạnh, hạnh phúc hơn và tự tin hơn trong việc tham gia giải quyết những vấn đề của bản thân và của cộng đồng các em.

Là một người Indonesia sinh sống và làm việc tại Việt Nam, ông nhận thấy: “Hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hoá. Việt Nam là một đất nước giàu sức sống và luôn cho tôi thêm động lực trong công việc phục vụ những trẻ em và cộng đồng dễ bị tổn thương tại nơi đây. Mỗi chuyến đi tới những vùng địa bàn của dự án lại khiến tôi thấy trân trọng những trải nghiệm đến từ công việc của WVI mang lại cho cộng đồng.”

Năm 2024 là một năm mà WVI đã có những đóng góp nổi bật trong việc hỗ trợ và đồng hành cùng người dân, trẻ em và cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam trên diện rộng. Trong tất cả các hoạt động can thiệp tại địa phương, trẻ em Việt Nam luôn là chủ thể được WVI ưu tiên nhất. Ông Doseba Tua Sinay đã đi đến nhiều vùng nông thôn nghèo của Việt Nam, nơi WVI triển khai các thực hiện dự án đa dạng về Sức khoẻ và Dinh dưỡng, Sinh kế hay Bảo vệ trẻ em và Thúc đẩy sự tham gia của trẻ em. Hình ảnh gây ấn tượng cho ông nhiều nhất là những nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ. Khi cơn bão Yagi đổ bộ vào Việt Nam gần đây, ông cũng đã cùng các cộng sự ở WVI ứng phó một cách có chiến lược và hỗ trợ trực tiếp cho vùng bị ảnh hưởng bởi siêu bão như Điện Biên, Yên Bái, Hải Phòng, Thanh Hoá. Ông Doseba Tua Sinay cũng không ngại vất vả, nguy hiểm để thực hiện nhiều chuyến thăm khác nhau tới các hộ gia đình khó khăn để kết nối và chia sẻ. Khi đến với cộng đồng, ông được các em nhỏ Việt Nam đón nhận tình cảm yêu mến như một người ông, người bác của gia đình. Chính điều này đã khiến ông cảm động và thêm hơn tình yêu thương với người dân tại Việt Nam. Ông cho biết: “Hỗ trợ cho trẻ em chưa bao giờ là đủ mà điều cần thiết nhất khi cơn bão qua đi là trẻ em, học sinh Việt Nam có những cơ hội được đến trường một cách an toàn”.

Ông cùng với WVI cũng đã thực hiện dự án “Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên” cùng Liên minh Cứu trợ Đức (ADH). Dự án tập trung vào những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em, cha mẹ đơn thân, những người khuyết tật tại 14 xã mục tiêu. WVI thực hiện nhiều hạng mục khác nhau góp phần cải thiện cuộc sống cho hơn 66.700 người dân, trong đó có hơn 33.400 trẻ em, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương nhất như hộ gia đình khó khăn, trẻ em, cha mẹ đơn thân và người khuyết tật.

Khi đến với tỉnh Yên Bái, Bà con nhân dân đã rất yêu quý ông Doseba Tua Sinay vì tấm lòng chân thành của ông dành cho bà con và trẻ em. Bà Sùng Thị Mây, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Yên Bái chia sẻ “Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ông Doseba Tua Sinay và WVI đã kịp thời vận động nguồn lực để hỗ trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Bên cạnh các can thiệp khẩn cấp dạng cung cấp tiền mặt đa mục đích, WVI đã có hỗ trợ khác như phân phát bộ dụng cụ vệ sinh, téc nước, sửa chữa nhỏ công trình nước sạch và trường học, tập huấn và truyền thông về nước sạch vệ sinh môi trường, chính sách bảo vệ an toàn và quản lý các trường hợp vi phạm chính sách bảo vệ an toàn”.

Ông Doseba Tua Sinay quan tâm đến các thông tin về đất nước con người Việt Nam.

Những công việc ông Doseba Tua Sinay đang phục vụ trẻ em và cộng đồng tại Việt Nam xuất phát từ tấm lòng yêu thương: Vì một cuộc sống trọn vẹn ý nghĩa cho mọi trẻ em; Và những tấm lòng thiện chí biến mong ước đó thành hiện thực./.

Bài: Bích Vân - Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam