Dòng người tri ân tại Công viên Lê Thị Riêng

23/07/2026

Khi cả nước đang hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh) mang một không khí trầm lắng đặc biệt. Không chỉ còn là không gian xanh quen thuộc của người dân thành phố, nơi đây đã là nơi hội tụ của lòng biết ơn khi từng dòng người lặng lẽ mang theo nén hương, bó hoa trắng đến tưởng niệm các liệt sĩ vừa được quy tập sau gần sáu thập kỷ nằm lại dưới lòng đất.

Giữa nhịp sống sôi động của đô thị, những bước chân chậm rãi, những cái cúi đầu thành kính và làn khói hương bảng lảng đã tạo nên một không gian thiêng liêng, kết nối hiện tại với quá khứ. Mỗi người đến đây đều dành phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, để đất nước có được hòa bình hôm nay.

Từ hố chôn tập thể được phát hiện tại Công viên Lê Thị Riêng đến Nhà tưởng niệm, hành trình quy tập và tri ân các liệt sĩ lay động lòng người trong những ngày tháng Bảy. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Ít ai biết rằng dưới những thảm cỏ xanh và hàng cây rợp bóng của Công viên Lê Thị Riêng đã là nơi an nghỉ của nhiều chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Sau nhiều năm thu thập tư liệu, đối chiếu thông tin và tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ cùng các di vật còn sót lại. Mỗi phát hiện không chỉ góp thêm manh mối cho hành trình tìm lại danh tính những người con đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước, mà còn mở ra hy vọng để các anh được trở về trong vòng tay của đồng đội, gia đình và nhân dân.

Thông tin về công tác quy tập nhanh chóng lan tỏa, thu hút đông đảo người dân đến dâng hương. Có những cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh, có những thân nhân liệt sĩ mang theo nỗi mong ngóng suốt hàng chục năm, cũng có rất nhiều bạn trẻ và các em nhỏ được cha mẹ đưa đến để lần đầu thắp nén hương, lặng lẽ học bài học về lòng biết ơn và giá trị của hòa bình.

Lễ cầu siêu trang nghiêm do chùa Phật Quang, chùa Bửu Lâm cùng đông đảo tăng ni, Phật tử tổ chức để tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ vừa được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Giữa dòng người, nhiều gương mặt không giấu được sự xúc động. Có người đứng lặng rất lâu trước khu vực quy tập, có người chắp tay cầu nguyện trong im lặng. Dù không biết tên tuổi hay quê quán của những người nằm lại dưới lòng đất, tất cả đều gặp nhau ở sự tri ân dành cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Khói hương hòa cùng sắc trắng của những cánh cúc tạo nên một không gian lắng đọng giữa lòng thành phố. Những nén hương được thắp lên không chỉ để tưởng nhớ quá khứ, mà còn như lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ ký ức lịch sử, để sự hy sinh của các thế hệ đi trước mãi được khắc ghi.

Những nén hương tri ân được dâng lên tại khu vực hố chôn tập thể các liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Đặc biệt, hình ảnh đông đảo người trẻ đến viếng mang nhiều ý nghĩa. Sinh ra và lớn lên trong hòa bình, họ chưa từng trải qua chiến tranh nhưng vẫn dành thời gian cúi đầu trước những người đã ngã xuống. Những hành động giản dị ấy cho thấy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" vẫn đang được tiếp nối bằng sự trân trọng và lòng biết ơn chân thành của thế hệ hôm nay.

Một công viên vốn gắn với những buổi dạo chơi, tập thể dục thường ngày, nay trở thành không gian của ký ức và lòng tri ân. Chính sự chuyển hóa ấy khiến nhiều người thêm thấm thía rằng hòa bình không phải là điều tự nhiên có được, mà được đánh đổi bằng máu xương và tuổi thanh xuân của biết bao người con đất Việt.

Việc quy tập các liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng cũng nhắc nhở rằng hành trình tìm kiếm, xác minh danh tính và đưa các anh trở về với gia đình vẫn chưa khép lại. Mỗi bộ hài cốt được tìm thấy là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ của các lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ và là mong mỏi chung của toàn xã hội.

Dòng người lặng lẽ dâng hương tại Công viên Lê Thị Riêng, bày tỏ lòng biết ơn đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Tháng Bảy năm nào cũng là mùa tri ân, nhưng năm nay, tại Công viên Lê Thị Riêng, tinh thần ấy hiện hữu sâu sắc hơn qua từng dòng người lặng lẽ nối nhau đến viếng. Không cần những lời nói lớn lao, chỉ những nén hương, những bó hoa trắng và phút mặc niệm cũng đủ nói lên lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng cuộc đời cho Tổ quốc.

Những hình ảnh, tư liệu về hành trình tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ được trưng bày tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước hòa bình, nhưng ký ức về những người anh hùng đã nằm xuống vẫn luôn được gìn giữ trong lòng dân tộc. Mỗi bước chân tìm về Công viên Lê Thị Riêng trong những ngày tháng Bảy không chỉ là hành trình dâng hương tưởng niệm, mà còn là hành trình trở về với cội nguồn, để thêm trân quý giá trị của độc lập, hòa bình và cuộc sống hôm nay./.