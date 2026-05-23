Đồng Nai phát triển nông nghiệp hiện đại trong thời đại số

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, nông nghiệp cũng đang từng bước thay đổi để thích ứng với xu thế phát triển mới. Tại thành phố Đồng Nai, ngày càng nhiều nông dân chủ động tiếp cận công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và tận dụng các nền tảng số để quảng bá, tiêu thụ nông sản. Từ những mô hình nhỏ lẻ ban đầu, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư, đổi mới tư duy sản xuất theo hướng hiện đại, mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét.



Theo ông Phạm Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Lộc Ninh, hiện nay muốn phát triển nông nghiệp bền vững thì không thể sản xuất theo cách truyền thống mãi được mà phải từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN

* Mô hình sáng tạo

Hưởng ứng xu thế đó, Cuộc thi “Nông dân Đồng Nai thời đại số” năm 2026 do Hội Nông dân thành phố Đồng Nai phát động đã trở thành sân chơi thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Không chỉ tạo diễn đàn giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, cuộc thi còn góp phần lan tỏa nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, cách làm sáng tạo và tinh thần chủ động chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Một trong những mô hình tiêu biểu tham gia cuộc thi là mô hình trồng nấm mối đen ứng dụng công nghệ cao của anh Huỳnh Tấn Việt, ở phường Lộc Ninh, thành phố Đồng Nai. Tại khu trại được đầu tư hệ thống phòng lạnh khép kín, toàn bộ nhiệt độ và độ ẩm đều được theo dõi, điều chỉnh thông qua điện thoại thông minh. Nhờ áp dụng công nghệ vào sản xuất, chất lượng nấm ổn định, tỷ lệ hao hụt giảm đáng kể, sản phẩm được thị trường đánh giá cao.

Hiện Hợp tác xã Việt Farm do anh Việt vận hành có 3 trại nấm với khoảng 30 nghìn phôi, cho sản lượng gần 7,5 tấn nấm thương phẩm mỗi vụ. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương và hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

Anh Huỳnh Tấn Việt cho biết, trước đây việc trồng nấm chủ yếu dựa vào kinh nghiệm thủ công nên hiệu quả chưa cao, quá trình chăm sóc cũng mất nhiều thời gian và công sức. Sau khi tìm hiểu và mạnh dạn đầu tư công nghệ, mọi hoạt động trong trại nấm dần được kiểm soát tốt hơn.

Theo anh Việt, trước đây gia đình anh chăm sóc theo kiểu thủ công nên nhiều khi nhiệt độ thay đổi đột ngột là ảnh hưởng tới chất lượng nấm ngay. Từ khi áp dụng hệ thống công nghệ vào quản lý, anh có thể theo dõi toàn bộ hoạt động của trại bằng điện thoại. Dù đang ở ngoài, anh vẫn kiểm tra được nhiệt độ, độ ẩm để điều chỉnh kịp thời; nhờ vậy năng suất ổn định hơn, nấm phát triển đồng đều, đầu ra cũng thuận lợi hơn.

“Tôi triển khai mô hình này hơn một năm nay và thấy hiệu quả khá rõ. Không chỉ cải thiện kinh tế gia đình mà còn hỗ trợ thêm cho bà con nông dân, nhất là những cô chú lớn tuổi hoặc đã nghỉ hưu có thêm hướng làm ăn phù hợp. Nhiều người ban đầu còn e ngại công nghệ, nhưng khi được hướng dẫn thì cũng dần quen với việc sử dụng điện thoại thông minh để quản lý sản xuất”, anh Việt cho biết.