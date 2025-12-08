Động lực mới định hình tương lai Việt Nam

08/12/2025

Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành dấu mốc quan trọng, khẳng định khu vực tư nhân là “động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế. Đây là tuyên bố mạnh mẽ về tư duy đổi mới, thể hiện quyết tâm đồng hành giữa Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp để kiến tạo một giai đoạn phát triển bứt phá.

Ngày 18/5/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Sự đi lên của khu vực tư nhân diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng chiến lược và chuyển dịch sang kinh tế xanh. Những thay đổi này tạo nền tảng để doanh nghiệp tư nhân khẳng định vai trò trong nền kinh tế đang chuyển động nhanh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm "Những thành tựu trong phát triển kinh tế tư nhân và các gian hàng trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp tư nhân". Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với các doanh nghiệp tham dự tọa đàm về phát triển kinh tế tư nhân để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, khu vực kinh tế tư nhân hiện là “động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế, đóng góp lớn vào tăng trưởng, thu ngân sách và việc làm. Quý 3 năm 2025, GDP của Việt Nam ước tính tăng 8,23% so với cùng kỳ năm trước - mức cao nhất nhiều năm. Trong kết quả chung đó, có những đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân. Cùng với đó là 250 dự án, công trình được khánh thành và khởi công đồng loạt trên cả nước vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với 63% tổng vốn đầu tư đến từ doanh nghiệp tư nhân.

Để hỗ trợ lực lượng này, Chính phủ Việt Nam đã đẩy mạnh cải cách thủ tục, cắt giảm điều kiện kinh doanh, nhằm tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định với nguyên tắc “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát cho biết, ngành thép Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 11 thế giới từ một nền tảng khiêm tốn năm 1995, minh chứng cho tư duy hội nhập và môi trường kinh doanh ổn định.

Ông Trần Đức Tùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất gia công và xuất nhập khẩu Hanel (Hanel PT) cho rằng, đối với Hanel PT, tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), đầu tư nghiên cứu - phát triển (R&D) và sản xuất xanh là chìa khóa để doanh nghiệp có mặt sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Việc VinFast tự sản xuất và xuất khẩu ô tô điện sang nhiều thị trường nước ngoài từng bước khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghiệp sản xuất ô tô của thế giới. Ảnh: TTXVN

Hiện khu vực tư nhân đóng góp khoảng 50% GDP, trên 30% thu ngân sách nhà nước, tạo hơn 40 triệu việc làm và chiếm gần 60% tổng vốn đầu tư xã hội. Những con số này cho thấy khu vực tư nhân có vai trò rất quan trọngđối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam theo đuổi.

Trên bước đường phát triển kinh tế tư nhân, Đảng và Nhà nước không chỉ quan tâm mà còn chủ động kiến tạo môi trường phát triển để doanh nghiệp có thể vươn lên. Nhiều nghị quyết, chỉ thị liên tục được ban hành nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính và đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho doanh nghiệp tư nhân. Đặc biệt là Nghị quyết 68. Đây không chỉ là sự khẳng định nhất quán về chủ trương lớn của Đảng mà còn là bước tiến mạnh mẽ trong tư duy phát triển kinh tế, đó là tôn trọng, khuyến khích và đồng hành cùng doanh nghiệp tư nhân.

Nghị quyết 68 đặt ra hàng loạt định hướng đột phá, từ hoàn thiện thể chế, bảo đảm quyền bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực, đến xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, an toàn và thuận lợi. Đảng và Nhà nước xác định rõ: Phát triển kinh tế tư nhân là yêu cầu khách quan, là động lực quan trọng để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập sâu rộng.

Các doanh nghiệp tham dự tọa đàm về phát triển kinh tế tư nhân để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang nỗ lực đưa sản phẩm tiếp cận nhanh và hiệu quả đến khách hàng, nhất là với thị trường quốc tế. Trong ảnh: Đóng gói cao su chế biến tại Công ty cổ phần cơ khí cao su BRC.

Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Nghị quyết 68-NQ/TW - động lực quan trọng cho phát triển kinh tế tư nhân tại Hải Phòng. Trong ảnh: Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng luôn cải tiến kỹ thuật, đưa ra nhiều sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Trong bài viết "Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Hướng đến tầm nhìn chung của đất nước, kinh tế tư nhân cũng cần xác định rõ hơn về sứ mạng và tầm nhìn của mình. Kinh tế tư nhân phải là lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên mới, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia, có trách nhiệm xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tham gia xây dựng xã hội văn minh, hiện đại và góp phần xây dựng một Việt Nam năng động và hội nhập quốc tế.

Trong kỷ nguyên của tri thức và hội nhập, khi Đảng và Nhà nước mở rộng không gian phát triển, cộng đồng doanh nghiệp cần bản lĩnh tiên phong để biến cơ hội thành động lực tăng trưởng, đưa chính mình và đất nước vươn lên mạnh mẽ./.

Long Nguyễn (tổng hợp) - Ảnh: TTXVN