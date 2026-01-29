Đồn Biên phòng Bến Đá: Điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển

29/01/2026

Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Đá (Ban chỉ huy bộ đội Biên phòng Tp.HCM) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên trì bám biển, bám dân, góp phần bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới biển.

Địa bàn khu vực biên giới biển do Đồn Biên phòng Bến Đá quản lý là phường Vũng Tàu và phường Tam Thắng, đây là khu vực có mật độ dân cư

đông đúc, thành phần dân tộc và tôn giáo đa dạng. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Địa bàn khu vực biên giới biển do Đồn Biên phòng Bến Đá quản lý gồm 2 phường thuộc TP.HCM là phường Vũng Tàu và phường Tam Thắng (sau sáp nhập). Đây là khu vực có mật độ dân cư đông đúc, thành phần dân tộc và tôn giáo đa dạng. Các ngành kinh tế mũi nhọn như khai thác, chế biến hải sản, dịch vụ cảng biển và du lịch phát triển mạnh mẽ đã thu hút lượng lớn lao động từ nhiều tỉnh, thành khác đến tạm trú, làm ăn và sinh sống.

Đồn Biên phòng Bến Đá đóng quân trên ngay trung tâm du lịch biển của TP.HCM (trước đây là Tp.Vũng Tàu) có địa bàn phức tạp.

Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Đá không ngừng rèn luyện để bảo vệ vững chắc chủ quyển biển đảo.

Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Song song với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển được phân công, đơn vị còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực đồng hành cùng ngư dân trong hành trình vươn khơi, bám biển.



Tuyên truyền để ngư dân đánh bắt đúng pháp luật xác định công tác tuyên truyền, vận động là yếu tố then chốt, Đồn Biên phòng Bến Đá thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền về pháp luật biển, Luật thủy sản, đặc biệt là quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Những buổi tuyên truyền này giúp ngư dân hiểu rõ hơn về vùng biển khai thác, các thủ tục pháp lý khi ra khơi, cũng như tác hại của việc vi phạm vùng biển nước ngoài. “Chúng tôi được cán bộ biên phòng hướng dẫn chi tiết, nhờ đó bà con yên tâm hơn khi ra khơi, không còn lo lắng vi phạm pháp luật”

Công tác tuần tra, kiểm tra luôn được Đồn Biên phòng Bến Đá chú trọng. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Công tác tuần tra trên biển. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Tuyên truyền và hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản đúng quy định. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Một hoạt động ý nghĩa được Đồn Biên phòng Bến Đá duy trì thường xuyên là trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Trên mỗi con tàu rẽ sóng ra khơi, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới như lời nhắc nhở, cũng là niềm tự hào, khẳng định chủ quyền của dân tộc trên biển. Có lá cờ Tổ quốc trên tàu, các ngư dân như được tiếp thêm sức mạnh, không chỉ là vươn khơi bám biển, mà còn là góp phần bảo vệ biển đảo quê hương”.

Thượng tá Hoàng Trọng Hiệp nhân viên KSBP trạm KSBP Bến Đá và đại úy Nguyễn Thái Hòa tặng cờ cho ngư dân.

Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Trên mỗi con tàu rẽ sóng ra khơi, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới như lời nhắc nhở, cũng là niềm tự hào, khẳng định chủ quyền của dân tộc trên biển.

Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam