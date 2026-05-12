Đón 158 hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia

12/05/2026

Ngày 12/5/2026, tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (xã Bình Hiệp), UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ đón 158 hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được đưa về nước giữa đợt 2, giai đoạn XXV (mùa khô 2025–2026). Sau lễ đón, hài cốt các liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng – Tân Hưng (xã Vĩnh Hưng) để tiến hành lễ truy điệu và an táng theo nghi thức trang trọng.