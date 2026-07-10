Đội K51 Đắk Lắk và hành trình tìm kiếm, quy tập, đưa các liệt sĩ về đất mẹ

10/07/2026

Hơn 25 năm qua, các cán bộ, chiến sĩ Đội K51 miệt mài “vượt nắng, thắng mưa”, tìm kiếm, quy tập hài cốt, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương.

Được thành lập vào tháng 12/2000, đến nay, Đội K51 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk có quân số 67 người. Suốt hơn 25 năm qua, các cán bộ, chiến sĩ Đội K51 vẫn lặng thầm, miệt mài “vượt nắng, thắng mưa” để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong hành trình đầy gian khổ nhưng vẻ vang ấy, các cán bộ, chiến sĩ Đội K51 luôn đau đáu tâm nguyện tìm được và đưa các anh hùng liệt sĩ về với quê hương, với gia đình.

Đội K51 Đắk Lắk trao số tiền 10 triệu đồng tặng cụ Sô Hỗn (96 tuổi, thôn Phước Tân, xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk) – nguồn tin giúp Đội K51 quy tập thành công 2 hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm. Ảnh: TTXVN phát