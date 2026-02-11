Độc đáo phong bao lì xì làm từ những tờ lịch cũ

11/02/2026

Từ những tờ lịch cũ tưởng chừng bỏ đi, bạn trẻ Nguyễn Hồng Nhung ở Hà Nội đã tái chế thành những chiếc phong bao lì xì và các sản phẩm thủ công mĩ nghệ độc đáo, thân thiện với môi trường nhằm lan tỏa lối sống xanh.



Xuất phát điểm từng là một sinh viên ngành môi trường, Nguyễn Hồng Nhung đã sớm gắn con đường học tập của mình với các hoạt động tình nguyện vì môi trường. Ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường, Nhung đã tham gia nhiều chương trình truyền thông xanh, nơi mỗi tình nguyện viên được phân công phụ trách các gian hoạt động và tự sáng tạo ra những sản phẩm nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến cộng đồng.

Nguyễn Hồng Nhung là người yêu thích làm các sản phẩm tái chế bảo vệ môi trường kể từ khi còn là sinh viên.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Chính từ những hoạt động đó, Nhung bắt đầu làm quen với việc tái chế. Những sản phẩm đầu tiên khá đơn giản như túi giấy thay thế túi ni lông. Khi ra trường Nhung bắt đầu nghĩ đến việc làm thế nào để những vật liệu xung quanh có thể trở thành các sản phẩm thật sự hữu ích, có thể sử dụng hằng ngày. Từ suy nghĩ đó, ý tưởng làm phong bao lì xì từ lịch cũ ra đời.



Theo Nhung, phong bao lì xì là một sản phẩm quen thuộc, ai cũng dùng đến vào mỗi dịp Tết. Trong khi đó, cứ đến cuối năm, lượng lịch cũ thải ra là rất lớn. Việc thu gom lịch cũ để làm phong bao lì xì không chỉ giúp giảm rác thải mà còn tạo ra một vòng đời mới cho giấy, đúng thời điểm mọi người cần sử dụng.

Những tờ lịch cũ được Nhung sử dụng để làm những chiếc phong bao lì xì Tết. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Bằng những bước cắt dán thủ công đầy khéo léo, Nhung đã biến những tờ lịch cũ thành những chiếc phong bao lì xì độc đáo.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Mỗi loại lịch lại được Nhung tính toán để phù hợp với từng sản phẩm khác nhau. Theo Nhung, lịch tờ treo tường phù hợp để làm loại phong bao lì xì có kích thước 8x16 cm, còn lịch bàn thường nhỏ, dày và cứng hơn nên không thích hợp để gấp nhiều nếp nên được tận dụng làm bìa sổ hoặc thiệp trang trí.



Để làm được những chiếc phong bao lì xì đẹp Nhung cẩn thận chọn xin những tờ lịch có hình ảnh thiên nhiên, cây cỏ, động vật... Sau khi thu gom đủ lịch Nhung sẽ thiết kế sẵn khuôn mẫu để đảm bảo sự đồng bộ và giúp bất kỳ ai cũng có thể tham gia làm cùng, đồng thời giữ chất lượng sản phẩm ổn định. Các tờ lịch được vẽ khuôn, cắt và dán thủ công để tạo thành những chiếc phong bao lì xì mang màu sắc riêng của tái chế.

Các mẩu giấy thừa sẽ được Nhung dành riêng tạo thành những cuốn sổ. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Những mẫu tranh hình ngựa chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026 được làm bằng lịch tái chế. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Những bức tranh được vẽ với những họa tiết khác nhau trên những tờ giấy tái chế. Ảnh: Khánh long/Báo ảnh Việt Nam

Không dừng lại ở đó, giấy thừa không đủ làm phong bao lì xì sẽ được Nhung tái chế hoàn toàn để làm sổ. Cô phải ngâm giấy thừa, xay nhuyễn rồi tạo thành những tờ giấy mới để làm thành những cuốn sổ dùng để viết hoặc vẽ.

Từ giấy tái chế, Nhung còn thử nghiệm làm nhiều sản phẩm khác như túi giấy nhỏ, chủ yếu phục vụ trưng bày. Gần đây, cô tiếp tục phát triển giấy tái chế khổ A5 dùng để viết thư pháp phục vụ thu vui xin chữ đầu năm của người Việt.

Những bức tranh được vẽ trên giấy tái chế do Nhung làm ra. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Hiện nay, các sản phẩm tái chề từ lịch cũ của Nguyễn Hồng Nhung được bán với mức giá vừa phải như: phong bao lì xì 35.000 đồng/10 chiếc, sổ tay 25.000 đồng/quyển, khuyên tai 150.000 đồng/sản phẩm và được ký gửi tại một số cửa hàng lưu niệm.



Không chỉ là những món đồ thủ công, mỗi sản phẩm Nguyễn Hồng Nhung ra làm còn mang theo thông điệp về lối sống bền vững, tiêu dùng có trách nhiệm và là cách để mỗi người có thể góp phần bảo vệ môi trường./.