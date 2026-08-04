Độc đáo ngôi chùa gần 200 năm tuổi tại Đồng Tháp

04/08/2026

Được xây dựng từ đầu thế kỷ XIX, chùa Vĩnh Tràng bảo tồn được nhiều tượng cổ, giới thiệu nét đặc trưng của văn hóa, kiến trúc Nam bộ.

Chùa Vĩnh Tràng tại phường Mỹ Phong (Đồng Tháp) là một điểm hành hương, du lịch thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Chùa được xây dựng từ đầu thế kỷ XIX với kiến trúc độc đáo.

Đến nay đã gần 200 năm tuổi nhưng ngôi chùa vẫn bảo tồn được nhiều tượng cổ, góp phần giới thiệu nét đặc trưng của văn hóa, kiến trúc Nam bộ đến với du khách. Chùa Vĩnh Tràng được xếp hạng di tích cấp Quốc gia năm 1984.

Chùa Vĩnh Tràng vừa là điểm hành hương, vừa là điểm du lịch thu hút du khách. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Du khách nước ngoài tham quan chùa Vĩnh Tràng. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Du khách lưu lại những hình ảnh đẹp tại ngôi chùa gần 200 năm tuổi. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Hồng Thái