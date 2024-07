Độc đáo kiến trúc đình Cung Chúc

Đình Cung Chúc, Vĩnh Bảo, Hải Phòng sừng sững hiên ngang như một biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của người dân nơi đây. Ngôi đình không chỉ thu hút mọi người bởi vẻ đẹp cổ kính, trang nghiêm mà còn gây ấn tượng bởi kiến trúc độc đáo với hệ thống 16 lỗ đục xuyên qua 8 cột cái bằng gỗ lim, tạo nên một điểm nhấn đặc biệt và khác biệt so với các ngôi đình khác tại Việt Nam.

Theo những dấu tích để lại, đình Cung Chúc được xây dựng từ thời Lê Trung Tông (1684 - 1705) và thờ phụng bốn vị Thành Hoàng làng có công với dân, với nước. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, đình Cung Chúc đã được trùng tu, sửa chữa nhiều lần nhưng vẫn giữ nguyên được những giá trị kiến trúc độc đáo ban đầu.

Toàn cảnh mặt trước của đình Cung Chúc. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Thay vì sử dụng các cột trụ để đỡ mái đình như thông thường, đình Cung Chúc sử dụng hệ thống 8 cột cái bằng gỗ lim có đường kính 60cm, được đục xuyên qua 16 lỗ với kích thước 30cm x 30cm. Hệ thống xà ngang, dọc, kèo, củng được liên kết với nhau bằng kỹ thuật mộng chốt tinh xảo, không sử dụng đinh sắt hay keo dán. Nhờ vậy, kết cấu của đình Cung Chúc vô cùng vững chắc và có thể chịu được sức nặng của mái đình mà không cần đến cột trụ phụ. 16 lỗ đục này được bố trí đối xứng nhau trên thân cột, tạo thành hình hoa văn độc đáo, mang đậm dấu ấn nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Khu đại điện bên trong đình Cung Chúc. Ảnh: Công Đạt/ Báo ảnh Việt Nam

Theo quan niệm dân gian, 16 lỗ đục trên cột cái tượng trưng cho 16 chữ "Phúc - Lộc - Thọ - An - Khang - Ninh - Thành - Giàu - Quý - Dẻo - Dai - Giỏi - Sang - Thông - Minh - Mẫn - Lợi". Do đó, người dân địa phương tin rằng khi đến tham quan đình Cung Chúc, họ sẽ được ban phước lành và may mắn.

Bên cạnh kiến trúc độc đáo, đình Cung Chúc còn sở hữu hiện vật mang giá trị nghệ thuật khác như: các bức chạm khắc tinh xảo trên gỗ mô tả các đề tài truyền thống như tứ linh, rồng phượng, hoa văn,...; hệ thống mái đình cong vút, uy nghi; và những đường nét kiến trúc cân đối, hài hòa. Ngoài ra, đình Cung Chúc còn lưu giữ nhiều hiện vật cổ có giá trị lịch sử như: tượng Phật, đồ tế khí,... góp phần làm tăng thêm giá trị văn hóa cho ngôi đình.

Ngoài sân đình còn lưu giữ một vườn đá cổ được công nhận là Vườn đá di sản đình Cung Chúc. Ảnh: Công Đạt/ Báo ảnh Việt Nam

Năm 1996, đình Cung Chúc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân Vĩnh Bảo mà còn là điểm đến thu hút đông đảo du khách khi đến với Hải Phòng.

Đến với đình Cung Chúc, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo mà còn có cơ hội tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và đời sống tâm linh của người dân địa phương. Du khách cũng có thể tham gia vào các lễ hội truyền thống được tổ chức tại đình vào dịp Tết Nguyên Đán, để trải nghiệm không khí náo nhiệt và sôi động của làng quê Việt Nam.

Đình Cung Chúc là một di tích lịch sử văn hóa vô cùng quý giá, góp phần làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa của Việt Nam. Với kiến trúc độc đáo, giá trị nghệ thuật cao và ý nghĩa tâm linh sâu sắc, đình Cung Chúc xứng đáng là điểm đến không thể bỏ qua khi đến với Hải Phòng./.

Bài, ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam & T ư Liệu