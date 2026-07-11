Đoàn Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela, về nước an toàn

11/07/2026

Những cái ôm siết chặt, những bó hoa chúc mừng cùng những lời động viên, chia sẻ tại quê hương đã khép lại hành trình quả cảm, khẳng định bản lĩnh và tinh thần nhân văn của con người Việt Nam.

Chuyến bay cất cánh từ sân bay quốc tế Maiquetia (Venezuela) đã đưa lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam trở về nước, hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào rạng sáng 11/7, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nhân đạo hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất xảy ra hôm 24/6.

Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela có 124 thành viên, gồm lực lượng Quân đội và Công an, do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia làm Trưởng đoàn; Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) làm Phó Trưởng đoàn.

Đây là lần thứ 3 Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Trong đó, nhiều đồng chí đã tham gia hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar khắc phục thảm họa động đất năm 2023 và 2025.

Hiền Hạnh - Xuân Tùng