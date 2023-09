Đỗ Trịnh Hoài Nam với khát vọng lan tỏa tà áo dài Việt Nam ra thế giới

18/09/2023

Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam làm may từ năm lớp 10 khi học hướng nghiệp dạy nghề. Thời đó, nghề may cũng là một trong những nghề “cơm ăn áo mặc” nên khi thi đỗ đại học Thương Mại nhưng anh cũng bỏ dở để tập trung vào việc vừa làm may vừa mở cửa hàng kinh doanh may đo cho khách hàng. Sau đó anh thi tuyển vào công ty may Chiến Thắng và được tham gia khóa học đào tạo bên Hàn Quốc.

Thấy nghề may như cái nghiệp phải theo, anh Nam thấy cần thấy phải học bài bản chuyên nghiệp nên đã quyết định thi vào khoa thiết kế thời trang của trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Thời điểm học trong trường, Đỗ Trịnh Hoài Nam vinh dự nhận được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp như Giải ba Cuộc thi Mẫu thời trang Việt Nam lần thứ 5; Giải chất liệu trong Cuộc thi Grandprix 2004; tham dự chung kết giải Mercedes Benz thời trang Châu Á...