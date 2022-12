Đồ gỗ Vân Hà nâng tầm ngôi nhà Việt

13/12/2022

Đến với làng nghề đồ gỗ Vân Hà những ngày này, chúng tôi thấy khắp mọi nơi, những người thợ đang căng mình, hối hả làm việc để cho ra những sản phẩm đồ gỗ như Tượng, bàn ghế, khay bàn trà… nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường vào dịp cuối năm.

Bộ bàn ghế làm bằng gỗ nu có giá trị kinh tế cao.

Làng nghề đồ gỗ Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội có truyền thống lâu năm trong sản xuất các sản phẩm đồ gỗ như tượng, bàn ghế…Nơi đây có nhiều nghệ nhân tài hoa cùng nhiều thế hệ gia đình cùng làm nghề. Trong làng cũng có nhiều cơ sở sản xuất có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao của Hà Nội, trong đó hộ kinh doanh của gia đình anh Đỗ Văn Cường là một điển hình của. Với truyền thống của gia đình cùng với sự chăm chỉ, anh Cường đã làm ra nhiều tác phẩm đồ gỗ mỹ nghệ chạm khắc tinh xảo. Năm 2020, hộ kinh doanh của anh Cường có 02 sản phẩm là gỗ điêu khắc lợn phú quý, gỗ điêu khắc đài nến hoa sen… được công nhận OCOP 3 sao.

Để tạo ra một tác phẩm, anh Đỗ Văn Cường thường sẽ phác họa hình ảnh tác phẩm định làm, sau đó dùng cưa để tạo hình thô. Tiếp đến anh tiến hành đục từng chi tiết để tạo hình rõ nét tác phẩm. Đây cũng được xem là công đoạn quan trọng quyết định độ tinh, sự sắc nét và có hồn của tác phẩm.

Gỗ điêu khắc lợn phú quý là sản phẩm tinh xảo làm nên thương hiệu cho đồ gỗ của anh Đỗ Văn Cường. Sản phẩm này đặc tả về chú lợn, một con vật rất gần gũi với đời sống của nhân dân Việt Nam, đồng thời nó là con vật trong bộ 12 con giáp, biểu trưng của sự an vui, no đủ, thanh nhàn, mang lại may mắn và những điều tốt lành. Sản phẩm được chế tạo từ gỗ tự nhiên và được thị trường đánh giá cao.

Còn sản phẩm gỗ điêu khắc đài nến hoa sen mà anh Cường chế tác mang nhiều ý nghĩa tâm linh. Hoa sen là loài hoa cao quý, thiêng liêng gắn liền với hình ảnh của Phật Giáo, là hiện thân của Đức Phật. Trong không gian thờ cúng của mỗi gia đình người Việt thường sẽ trưng bày đài nến hoa sen gỗ với mục đích làm tặng thêm sự tôn nghiêm và thanh tao cho không gian thờ tự. Sản phẩm này được anh Cường làm bằng tất cả sự đam mê nên khi bán ra thị trường rất được ưa chuộng.

Bên cạnh gia đình anh Cường, hộ kinh doanh của chị Đào Thị Thanh Vân cũng có tới 25 năm kế thừa và phát triển nghề sản xuất đồ gỗ. Một số sản phẩm của cơ sở này như khay gỗ trái đào,tượng gỗ phật bà quan âm, tượng gỗ lưng trâu thổi sáo, tranh điêu khắc gỗ ngũ phúc tứ quý, tượng gỗ gia đình gà, đấu vật… đạt OCOP 4 sao.

Với các chất liệu chính là gỗ tự nhiên, dưới bàn tay khéo léo, tỉ mỉ của những thợ mộc nhiều năm kinh nghiệm, thiết kế đầy sáng tạo, người dân làng Vân Hà đã tập trung vào sản xuất bàn ghế, làm đẹp cho những ngôi nhà Việt. Nhiều sản phẩm bàn ghế, tượng của làng nghề Vân Hà đã xuất khẩu sang Trung Quốc và Đài Loan.

Hiện nay, Vân Hà cũng là nơi quy tụ nhiều công ty chuyên chế biến gỗ, tiêu thụ các mặt hàng đồ gỗ, doanh thu sản xuất đồ gỗ hiện nay chiếm 90% thu nhập của làng nghề trong đó các dòng gỗ dùng làm bàn ghế nội thất, giường tủ và đồ thờ chiếm ưu thế. Nghề làm gỗ giúp thay đổi bộ mặt nông thôn làng Vân Hà, nâng cao thu nhập của người dân để giúp họ có thể sống được với nghề và ngày càng sản xuất ra nhiều mẫu mã đẹp, đa dạng. Làng Vân Hà đã có 9 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội./.