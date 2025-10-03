Dinh cô long Hải: Nơi huyền thoại và đức tin hòa vào biển cả

Trên dải bờ biển phía Nam Việt Nam, có một ngôi đền cổ kính giữ một vị thế tuyệt đẹp: lưng tựa vào đồi Kỳ Vân, mặt hướng trọn ra Biển Đông lộng gió. Đó là Dinh Cô, một địa danh thuộc TP. Hồ Chí Minh (trước đây là tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), nơi huyền thoại, lịch sử và đời sống tâm linh của ngư dân hòa quyện làm một. Đây không chỉ là một di tích, mà còn là trái tim tín ngưỡng của cả một vùng đất.

Bức ảnh tư liệu quý giá chụp lại khung cảnh Dinh Cô và bãi biển Long Hải vào năm 1965.

Ngay từ những bậc thang đầu tiên, du khách đã có thể cảm nhận được nét kiến trúc truyền thống đặc trưng. Những mái ngói âm dương cong vút, những chi tiết trang trí tinh xảo về rồng, phượng và hoa lá, cùng những hàng cột uy nghi tạo nên một không gian trang nghiêm nhưng cũng rất hài hòa với cảnh quan thiên nhiên xung quanh.

Không gian bên trong chánh điện được bài trí trang nghiêm và lộng lẫy.

Câu chuyện về Dinh Cô bắt nguồn từ một huyền thoại bi thương và linh thiêng. Tương truyền, vào khoảng hai thế kỷ trước, một cô gái trẻ tên Lê Thị Hồng đã không may gặp nạn trên biển và trôi dạt vào bờ. Cảm thương trước số phận của cô, người dân địa phương đã mai táng và lập một miếu thờ nhỏ. Kể từ đó, người ta tin rằng linh hồn của cô gái trẻ đã trở thành một vị thần hộ mệnh, che chở cho những người đi biển. Nhiều bậc cao niên kể rằng, người dân khi đó đã thực hiện một nghi lễ trang trọng để "thỉnh" (mời) linh hồn của Cô về ngự tại ngôi đền, biến nơi đây thành một chốn linh thiêng để họ gửi gắm niềm tin.

Người dân địa phương thành kính chiêm bái trước điện thờ Bà Cô.



Hàng năm, từ ngày 10 đến 12 tháng 2 Âm lịch, nơi tĩnh lặng này lại biến thành một trung tâm lễ hội đầy màu sắc. Hàng ngàn người dân và du khách từ khắp nơi đổ về tham dự Lễ hội Dinh Cô. Không gian rực rỡ cờ hoa, rộn rã tiếng trống lân và các nghi lễ truyền thống. Sẽ có những đoàn thuyền rồng diễu hành trên biển và những nghi thức cúng tế trang trọng, tất cả đều mang một ý nghĩa chung: cầu mong một mùa biển yên bình, tôm cá đầy khoang.

Các chi tiết trang trí mang đậm màu sắc dân gian tại Dinh Cô.

Tuy nhiên, chuyến viếng thăm của chúng tôi lại diễn ra vào một ngày thường, khi Dinh Cô trở về với vẻ trầm mặc vốn có. Vắng đi sự náo nhiệt của Lễ hội, đây lại là cơ hội để cảm nhận sâu sắc hơn không khí tâm linh của ngôi đền. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng biển rì rào và mùi hương trầm lan tỏa. Một vài gia đình đưa con nhỏ đến, người mẹ nhẹ nhàng chỉ cho đứa trẻ cách chắp tay cầu nguyện. Một người phụ nữ khác lặng lẽ cắm những nén hương vào lư đồng lớn. Đó là những khoảnh khắc bình dị của một đức tin sống động, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Toàn cảnh Dinh Cô với thế "tựa sơn hướng hải", lưng tựa vào đồi Kỳ Vân và mặt hướng ra Biển Đông.

Ngày nay, Dinh Cô không chỉ là một điểm đến tâm linh. Với vị trí tuyệt đẹp, du khách có thể ngồi trên những hàng ghế đá, phóng tầm mắt ra bãi biển Long Hải thơ mộng, cảm nhận làn gió biển trong lành. Đây là nơi du khách quốc tế có thể tìm thấy một lát cắt chân thực về văn hóa Việt Nam: một câu chuyện huyền thoại cảm động, một đức tin sâu sắc gắn liền với biển cả, và một không gian yên bình để tìm thấy sự tĩnh tại trong tâm hồn./.