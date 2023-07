DIFF 2023 - cú hích mạnh mẽ cho du lịch Đà Nẵng

09/07/2023

Dòng sông Hàn của thành phố Đà Nẵng lộng lẫy trong mùa lễ hội pháo hoa quốc tế 2023. Ảnh: DIFF

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2023) đã trở thành sự kiện khẳng định nỗ lực “phá băng” của ngành du lịch Đà Nẵng, thắp lên “hi vọng rực rỡ” không chỉ cho thành phố biển mà với cả ngành du lịch Việt Nam sau những năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

DIFF 2023 diễn ra từ 2/6 đến 8/7 với nhiều hoạt động hấp dẫn. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam & DIFF

Sau 3 năm chờ đợi vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, khán giả trong và ngoài nước lại được chứng kiến những màn pháo hoa tuyệt đẹp trên bầu trời và dòng sông Hàn khi các đội pháo hoa đến từ Vương quốc Anh, Ba Lan, Canada, Pháp, Phần Lan, Australia, Italia và nước chủ nhà Việt Nam cùng thi tài trình diễn.

Chính thức khởi tranh từ 2/6 và kết thúc vào 8/7, DIFF 2023 với chủ đề “Thế giới không khoảng cách”, do Tập đoàn Sun Group tài trợ và đồng hành tổ chức cùng UBND thành phố Đà Nẵng đã lần lượt đi qua 4 đêm tranh tài để tìm ra 2 ứng viên xuất sắc nhất tranh ngôi vô địch trong đêm chung kết là Pháp và Italy.

Những màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao trên sông Hàn. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam & DIFF

Đêm chung kết, với tâm thế là đội duy nhất 2 lần liên tiếp vô địch DIFF, Ý lựa chọn dẫn dắt khán giả đi từ da diết lắng đọng, rộn ràng, hào hứng đến dâng cao niềm tự hào bằng màn trình diễn mang chủ đề “Sức mạnh của nghệ thuật” (The Power of Art). Trong khi đó tân binh Pháp lại chiếm trọn cảm xúc của khán giả, thắp sáng thế giới không khoảng cách bằng câu chuyện đầy cảm xúc và lãng mạn của tình yêu mang chủ đề “Thắp sáng tình yêu” (Light up with love) để rồi xuất sắc giành ngôi vị quán quân mùa giải 2023 với giải thưởng trị giá 20.000 USD.

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh kiêm Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, thành viên Ban giám khảo DIFF 2023 đã đánh giá: “So với 10 lần trước mà Đà Nẵng tổ chức DIFF, có thể nói lần này đã có một sự phát triển về chất lượng. Chất lượng được nâng lên nhiều, kể cả đội Việt Nam cũng tiến bộ hơn”.

Sự kiện đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông, du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức DIFF 2023 cho biết, lễ hội pháo hoa lần này được kì vọng là “cú hích” giúp du lịch Đà Nẵng quay lại như thời kì trước đại dịch COVID-19.

Theo báo cáo nhanh của ngành du lịch Đà Nẵng, lễ hội pháo hoa quốc tế thực sự đã giúp hồi sinh ngành du lịch đầy tiềm năng của thành phố biển xinh đẹp. Hơn 30.000 lượt khán giả đến xem 5 đêm diễn, 8 đội thi đến từ 8 quốc gia, hàng ngàn tình nguyện viên, cùng hàng trăm cơ quan truyền thông báo chí trong và ngoài nước quy tụ tác nghiệp trong hơn một tháng đã góp phần lan tỏa sức hấp dẫn của Đà Nẵng.

Du lịch Đà Nẵng sôi động trong mùa lễ hội pháo hoa quốc tế. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Thống kê cho thấy, trong tháng 6, tháng diễn ra Lễ hội, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 706.000 lượt - tăng 34,1% so với tháng cùng kì năm 2022. Công suất buồng phòng giai đoạn này thường xuyên đạt mức 70%; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 1.874 tỉ đồng. Số lượng chuyến bay đến Đà Nẵng có giai đoạn lên đến 150 chuyến/ngày (gấp 1,5 lần thường nhật). Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 3,5 triệu lượt, tăng 116,6% so với cùng kì năm 2022. Trong đó, khách quốc tế 930.000 lượt, cao gấp 11,3 lần cùng kì; khách trong nước gần 2,6 triệu lượt, tăng 67,7% so với cùng kì.

Lượng du khách nước ngoài đến Đà Nẵng tăng mạnh. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Khép lại mùa DIFF 2023, dư âm về những màn diễn pháo hoa đỉnh cao cùng những con số ấn tượng ghi nhận về sự tăng trưởng đầy mạnh mẽ của ngành du lịch sẽ là động lực để ngành du lịch Đà Nẵng tiếp tục chinh phục những nấc thang mới để đến năm 2030 đạt kì vọng trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao, điểm đến sáng tạo của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á; tầm nhìn đến năm 2045, trở thành điểm đến du lịch hàng đầu châu Á. Thậm chí, theo nhiều chuyên gia, nếu được đầu tư bài bản hơn, với khán đài quy mô lớn, hiện đại hơn, cùng "hệ sinh thái pháo hoa" gồm nghỉ dưỡng, ẩm thực, mua sắm, vui chơi giải trí, Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng sẽ đưa thành phố sông Hàn trở thành "điểm đến pháo hoa mới" của thế giới.

Đà Nẵng - thiên đường ẩm thực đường phố của du khách. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam



Bài và ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam