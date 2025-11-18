Diễu hành áo dài du lịch Hà Nội - Di sản bước cùng thời gian

Giữa không gian cổ kính của hồ Hoàn Kiếm, hơn 1.000 người khoác lên mình tà áo dài truyền thống và hiện đại, tạo nên cuộc diễu hành rực rỡ gợi nhắc hành trình của một di sản Việt đã đi cùng dân tộc qua nhiều thế kỷ. Trong sắc thu dịu nhẹ, sự kiện khép lại Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025, đồng thời lan tỏa thông điệp về một Hà Nội biết gìn giữ ký ức văn hóa nhưng vẫn không ngừng chuyển động cùng thời gian.

Chiều 15.11, tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, hơn 1.000 người đã tham gia diễu hành áo dài thu hút sự quan tâm của nhiều du khách Thủ đô và quốc tế. Ảnh: Công Đạt/VNP

Diễn ra chiều 15/11, chương trình đã biến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm thành sân khấu văn hóa ngoài trời, nơi dòng người và sắc áo hòa vào nhịp sống Thủ đô. Đây cũng là điểm nhấn cuối của Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025, nơi áo dài được tôn vinh như một biểu tượng của bản sắc Việt Nam và là cầu nối đưa du khách đến gần hơn với vẻ đẹp tinh tế của văn hóa Việt.

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang, lễ hội năm nay có chủ đề “Áo dài Hà Nội - Tỏa sáng tinh hoa di sản”, diễn ra từ ngày 6 đến 9/11 tại Bảo tàng Hà Nội, trước khi khép lại bằng chương trình diễu hành dọc các tuyến phố quanh hồ. Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ nhân, cộng đồng và người dân tham gia, trong đó có làng nghề Trạch Xá - nơi lưu giữ tinh hoa nghề may đo áo dài; Nhóm Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành”; phường Hoàn Kiếm; Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam thành phố Hà Nội…

Người dân Thủ đô và quốc tế đứng kín trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm xem đoàn diễu hành áo dài. Ảnh: Khánh Long/VNP

