Diễu hành áo dài du lịch Hà Nội - Di sản bước cùng thời gian
Giữa không gian cổ kính của hồ Hoàn Kiếm, hơn 1.000 người khoác lên mình tà áo dài truyền thống và hiện đại, tạo nên cuộc diễu hành rực rỡ gợi nhắc hành trình của một di sản Việt đã đi cùng dân tộc qua nhiều thế kỷ. Trong sắc thu dịu nhẹ, sự kiện khép lại Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025, đồng thời lan tỏa thông điệp về một Hà Nội biết gìn giữ ký ức văn hóa nhưng vẫn không ngừng chuyển động cùng thời gian.
Diễn ra chiều 15/11, chương trình đã biến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm thành sân khấu văn hóa ngoài trời, nơi dòng người và sắc áo hòa vào nhịp sống Thủ đô. Đây cũng là điểm nhấn cuối của Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025, nơi áo dài được tôn vinh như một biểu tượng của bản sắc Việt Nam và là cầu nối đưa du khách đến gần hơn với vẻ đẹp tinh tế của văn hóa Việt.
Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang, lễ hội năm nay có chủ đề “Áo dài Hà Nội - Tỏa sáng tinh hoa di sản”, diễn ra từ ngày 6 đến 9/11 tại Bảo tàng Hà Nội, trước khi khép lại bằng chương trình diễu hành dọc các tuyến phố quanh hồ. Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ nhân, cộng đồng và người dân tham gia, trong đó có làng nghề Trạch Xá - nơi lưu giữ tinh hoa nghề may đo áo dài; Nhóm Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành”; phường Hoàn Kiếm; Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam thành phố Hà Nội…
Đoàn diễu hành đi qua hồ Hoàn Kiếm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, để lại hàng dài sắc màu mềm mại giữa phố cổ. Từng đội hình giới thiệu những mẫu trang phục mang dấu ấn các thời kỳ lịch sử: áo ngũ thân, áo tứ thân, cổ phục triều Lê - Nguyễn, rồi đến những mẫu áo dài hiện đại mang tinh thần hội nhập. Mỗi tà áo như một “mảnh ký ức vải” kể câu chuyện về sự bền bỉ, sáng tạo và sức sống của văn hóa Việt.
Thông qua hoạt động này, ngành Du lịch Hà Nội mong muốn không chỉ tôn vinh áo dài mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, gắn kết giá trị truyền thống với phát triển du lịch bền vững. Ông Nguyễn Trần Quang cho biết, ngành du lịch kỳ vọng áo dài sẽ trở thành “Đại sứ du lịch”, đưa hình ảnh một Hà Nội “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn” đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Bài: Khánh Long - Ảnh: Khánh Long, Công Đạt, Phương Nhi