Diện mạo mới trên những vùng quê cách mạng Kinh Bắc

02/07/2026

Vùng đất Kinh Bắc (Bắc Ninh) không chỉ nổi tiếng với làn điệu quan họ, truyền thống khoa bảng và bề dày văn hiến, mà còn là nơi lưu giữ nhiều "địa chỉ đỏ" in dấu những năm tháng cách mạng hào hùng. Trải qua thời gian, những hình ảnh và ký ức lịch sử cách mạng về vùng đất này vẫn được nâng niu gìn giữ, trở thành điểm tựa tinh thần để các vùng quê cách mạng tiếp tục vươn mình đổi mới, kiến tạo diện mạo văn minh hiện đại với khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới.

Gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng

Điểm đầu tiên chúng tôi đến là phường Phù Khê, một trong những vùng đất cách mạng tiêu biểu, quê hương của đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Trong các cuộc kháng chiến, người dân Phù Khê phát huy truyền thống yêu nước, góp sức cùng cả nước giành độc lập, tự do.

Diện mạo hôm nay của phường Phù Khê. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ là địa chỉ đỏ cho người dân tìm hiểu về truyền thống cách mạng ở mảnh đất Phù Khê.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Ngày nay, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ được xây dựng trên khu đất gần 5000m² của gia đình đồng chí tại khu phố Phù Khê Thượng. Không gian tái hiện hình ảnh ngôi nhà tranh, hàng cau và khóm tre mộc mạc, những câu chuyện về người chiến sĩ cộng sản kiên trung vẫn được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Bà Đàm Thị Tư (73 tuổi), người dân Phù Khê, xúc động chia sẻ: "Tôi rất phấn khởi khi những năm gần đây Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phù Khê luôn quan tâm đến công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử và văn hóa địa phương. Các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề, gặp mặt nhân chứng lịch sử, thăm hỏi gia đình chính sách được tổ chức thường xuyên, góp phần giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với quê hương cho thế hệ trẻ."

Công tác hành chính công được các cán bộ phường Phù Khê thực hiện khoa học, đồng bộ, giúp người dân thuận lợi trong công tác thủ tục giấy tờ. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Theo bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Phù Khê, niềm tự hào về quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã trở thành động lực để các thế hệ cán bộ, nhân dân không ngừng xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Song hành với phát triển kinh tế, địa phương luôn chú trọng bảo tồn các giá trị truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa và giáo dục truyền thống cách mạng.

Không chỉ có Phù Khê, cụm di tích đình - chùa Đồng Kỵ (phường Đồng Nguyên) cũng là một địa chỉ đỏ của cách mạng Việt Nam. Trong thời kỳ tiền khởi nghĩa (1940-1945), nơi đây từng nuôi giấu nhiều cán bộ Trung ương như Tổng Bí thư Trường Chinh cùng các đồng chí Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Lương Bằng...

Người dân tới tham quan Nhà lưu niệm đồng chí Trường Chinh. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Nhà lưu niệm đồng chí Trường Chinh được đặt trong cụm di tích đình chùa Đồng Kỵ (phường Đồng Nguyên).

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Ông Dương Văn Cư, Trưởng Ban Quản lý cụm di tích đình, đền, chùa Đồng Kỵ cho biết, ngoài việc bảo tồn di tích, địa phương đang hướng tới xây dựng các tuyến du lịch kết nối các di tích cách mạng nhằm lan tỏa giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước.

Bên cạnh đó, đình Đình Bảng thuộc phường Từ Sơn cũng là một biểu tượng đặc biệt của xứ Kinh Bắc. Không chỉ nổi tiếng bởi giá trị kiến trúc nghệ thuật, ngôi đình còn gắn với nhiều dấu mốc quan trọng của cách mạng Việt Nam và vinh dự bốn lần được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Sau gần 300 năm tồn tại, trải qua chiến tranh và nhiều lần trùng tu, đình vẫn giữ nguyên vẻ cổ kính và trở thành niềm tự hào của người dân Bắc Ninh khi được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.

Từ truyền thống vẻ vang ấy, các địa phương đặc biệt quan tâm bồi dưỡng thế hệ trẻ tiếp bước truyền thống cách mạng. Các thanh niên được tạo điều kiện tham gia các nhiệm vụ chính trị của địa phương, qua đó khơi dậy khát vọng cống hiến trên nền tảng truyền thống cách mạng và văn hiến của quê hương.

Công tác giáo dục truyền thống yêu nước, nhớ cội nguồn cho thế hệ trẻ được triển khai thường xuyên trong các trường học.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Từ những địa chỉ đỏ của cách mạng đến những đô thị đang vươn mình phát triển, từ các làng nghề truyền thống đến những mô hình chuyển đổi số hiện đại, vùng đất Kinh Bắc hôm nay đang viết tiếp câu chuyện phát triển bằng chính nền tảng lịch sử, văn hóa và khát vọng đổi mới.

Kiến tạo diện mạo mới trong kỷ nguyên mới

Tiếp nối truyền thống cách mạng, các vùng quê Kinh Bắc hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh và gìn giữ bản sắc văn hóa trong thời kỳ chuyển đổi số.

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường xuất khẩu đồ gỗ mỹ nghệ, người thợ cũng phải nâng cao tay nghề trong sản xuất.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Đến với Phù Khê hôm nay có thể dễ dàng cảm nhận sự đổi thay rõ nét. Những tuyến đường được trải nhựa, bê tông rộng mở hay những ngôi nhà cao tầng khang trang nối tiếp nhau. Sau khi được sáp nhập từ ba phường Phù Khê, Hương Mạc và Châu Khê, phường Phù Khê mới đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị xanh, hiện đại, đáng sống trên nền tảng văn hiến và truyền thống cách mạng.

Theo báo cáo tổng kết của UBND Phường Phù Khê, năm 2025 tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 542 tỷ đồng, trong đó thu nội địa vượt 224% dự toán. Đây là nguồn lực quan trọng để đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống và triển khai các dự án phát triển đô thị quy mô lớn.

Một trong những điểm nhấn của địa phương là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Công tác chuyển đổi số trong hành chính công được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng cho quy hoạch, quản lý đô thị và phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Theo bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Phù Khê cho biết, ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, đội ngũ cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công luôn được tạo điều kiện làm việc tốt nhất để phục vụ người dân. Ngoài lực lượng cán bộ chuyên môn còn có đoàn thanh niên, các tổ chức đoàn thể trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, trung tâm đã tiếp nhận 3.546 hồ sơ, trong đó hơn 99% được thực hiện trực tuyến.

Cùng với Phù Khê, phường Đồng Nguyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đồng Nguyên, Trang Hạ và Đồng Kỵ cũng đang tạo nên sức bật mới.

Diện mạo hôm nay của phường Đồng Nguyên. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Những khu đô thị mới được ngày càng xây dựng nhiều ở phường Đồng Nguyên. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Giai đoạn 2021-2025, giá trị sản xuất tăng bình quân trên địa bàn phường là 5,5% mỗi năm; công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực với tốc độ tăng trưởng gần 6%/năm. Phát huy lợi thế nằm gần Thủ đô Hà Nội và trên trục giao thông quan trọng, Đồng Nguyên đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ ngày càng có chỗ đứng trên các thị trường lớn như châu Âu và Hoa Kỳ.

Ông Chử Văn Hướng, Giám đốc Doanh nghiệp Đồ gỗ Mỹ nghệ Hướng Mai cho biết, để thích ứng với thị trường quốc tế, các cơ sở sản xuất đã đầu tư máy móc hiện đại, rút ngắn quy trình sản xuất nhưng vẫn giữ được giá trị thủ công truyền thống, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.

Song hành với phát triển kinh tế là nhiệm vụ gìn giữ bản sắc văn hóa. Trên vùng quê Kinh Bắc, nghệ thuật tuồng vẫn giữ vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần. Mỗi dịp cuối năm âm lịch, nhiều địa phương lại mời các đoàn tuồng biểu diễn phục vụ nhân dân trong dịp đầu xuân.

Câu lạc bộ tuồng lâu đời ở Phù Khê đến nay vẫn được bảo tồn và phát triển khi tổ chức các buổi diễn vào các dịp lễ hội của phường và được mời đi lưu diễn các nơi. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Cùng phát triển kinh tế hạ tầng, người dân cũng phát huy văn hóa truyền thống khi mở các tour du lịch đón khách đến thưởng thức làn điệu quan họ. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Ông Trần Trung Sơn, Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố Đa Hội thuộc phường Phù Khê cho biết, mỗi năm tổ dân phố đều được hỗ trợ kinh phí để duy trì hoạt động bảo tồn nghệ thuật truyền thống, tạo điều kiện để các thế hệ tiếp tục gìn giữ loại hình nghệ thuật đặc sắc này.

Đặc biệt, di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh đang được bảo tồn theo hướng hiện đại. Các địa phương tổ chức các tour du lịch cho khách tham quan di tích và trải nghiệm hát quan họ với các câu lạc bộ, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu số về lời ca, làn điệu cổ, nghệ nhân và phát triển website du lịch, nền tảng mạng xã hội, bản đồ số... Qua đó, vừa bảo tồn di sản, vừa quảng bá hình ảnh quê hương gắn với phát triển du lịch trong thời đại số.

Các khu du tích vùng đất Kinh Bắc trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Du khách nước ngoài tới tham quan di tích lịch sử của vùng đất Kinh Bắc. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Truyền thống cách mạng không chỉ là niềm tự hào mà còn trở thành nguồn lực tinh thần, tạo động lực để những vùng quê Kinh Bắc hôm nay tiếp tục bứt phá, xây dựng diện mạo mới văn minh, giàu đẹp và bền vững./.