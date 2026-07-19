Điểm hẹn văn hoá đưa các giá trị truyền thống tới công chúng Thủ đô

19/07/2026

Thời gian gần đây, không gian trải nghiệm CADAO Collective (66 Tô Ngọc Vân, phường Tây Hồ, Hà Nội) đang trở thành điểm hẹn văn hóa mới, thu hút đông đảo người dân và du khách mỗi dịp cuối tuần. Với chủ đề "Hà Nội theo chiều thẳng đứng", không gian tái hiện văn hóa Thăng Long qua ba lớp trải nghiệm "Làng - Phố - Nhà", kết hợp trình diễn múa rối nước, hát xẩm, ca trù cùng các hoạt động giao lưu với nghệ nhân, góp phần đưa di sản đến gần công chúng.

Công chúng trải nghiệm không gian văn hoá. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Khán giả giao lưu cùng các nghệ sĩ hát Xẩm tại chương trình. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN