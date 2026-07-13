Đi tìm Dấu Ngọc - Hành trình đưa hang động trăm triệu năm tuổi thành sân khấu nghệ thuật

13/07/2026

Giữa không gian kỳ vĩ của núi đá và biển trời vùng vịnh Bái Tử Long, một sản phẩm du lịch mới đang tạo dấu ấn khác biệt khi biến hang động tự nhiên thành sân khấu nghệ thuật độc đáo. Show diễn “Đi tìm Dấu Ngọc” tại hang Ngọc Rồng, khu du lịch Vũng Đục, phường Cẩm Phả,tỉnh Quảng Ninh, mang đến trải nghiệm mới mẻ khi kết hợp vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên với công nghệ trình diễn hiện đại, đưa du khách bước vào hành trình khám phá giàu cảm xúc giữa lòng di sản.

Du khách bước qua cửa hang, bắt đầu hành trình khám phá không gian biểu diễn độc đáo trong lòng núi đá.

Khác với những chương trình biểu diễn truyền thống được tổ chức trong không gian sân khấu nhân tạo, “Đi tìm Dấu Ngọc” khai thác chính cấu trúc tự nhiên của hang động làm nền tảng sáng tạo. Những vòm đá, khối thạch nhũ, măng đá được hình thành qua hàng triệu năm trở thành một phần của câu chuyện nghệ thuật, tạo nên không gian biểu diễn vừa huyền bí, vừa giàu tính trải nghiệm.



Ngay từ khi đặt chân vào lòng hang, du khách được dẫn dắt vào một hành trình khám phá bằng sự kết hợp của ánh sáng, âm thanh, hình ảnh trình chiếu và các hiệu ứng sân khấu hiện đại. Hệ thống công nghệ được bố trí phù hợp với đặc điểm địa hình giúp những khối đá tưởng như tĩnh lặng trở nên sinh động, biến đổi theo từng phân cảnh. Không gian hang động vốn đã ấn tượng nay được khoác lên diện mạo mới, tạo nên sự giao thoa giữa vẻ đẹp tự nhiên và nghệ thuật đương đại.



Du khách tham quan, khám phá không gian bên trong hang Ngọc Rồng và chờ đón chương trình biểu diễn. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Tên gọi “Đi tìm Dấu Ngọc” gợi mở hành trình khám phá những giá trị quý giá ẩn sâu trong lòng đất, đồng thời gửi gắm câu chuyện về vùng đất ven vịnh Bái Tử Long - nơi thiên nhiên ban tặng những cảnh quan độc đáo và con người bao đời gắn bó với biển cả. Thông qua ngôn ngữ biểu diễn, chương trình tái hiện những câu chuyện về thiên nhiên, văn hóa biển và hành trình lao động, sáng tạo của con người vùng Đông Bắc.



Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở cách khai thác không gian tự nhiên như một "sân khấu sống". Ánh sáng, âm thanh và công nghệ trình chiếu không nhằm thay thế vẻ đẹp vốn có của hang động mà góp phần làm nổi bật những đường nét độc đáo của tạo hóa. Mỗi khối nhũ đá, mỗi vách hang trở thành một phần trong tổng thể nghệ thuật, giúp du khách cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên dưới một góc nhìn mới.

Phân cảnh “Tìm nước” tái hiện hành trình khám phá nguồn sống của con người giữa không gian huyền ảo trong lòng hang Ngọc Rồng. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Để đưa một chương trình biểu diễn vào không gian hang động là quá trình đòi hỏi sự đầu tư công phu về ý tưởng, kỹ thuật và vận hành. Từ việc nghiên cứu địa hình, thiết kế hệ thống ánh sáng, âm thanh, bố trí thiết bị đến xây dựng kịch bản biểu diễn đều phải được tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm chất lượng trải nghiệm nhưng vẫn giữ gìn cảnh quan tự nhiên. Đây cũng là thách thức lớn đối với những sản phẩm du lịch sử dụng không gian di sản làm nền tảng khai thác.



Sự ra đời của “Đi tìm Dấu Ngọc” cho thấy xu hướng phát triển mới của du lịch hiện đại: không chỉ dừng lại ở việc tham quan, ngắm cảnh mà hướng tới những trải nghiệm có chiều sâu, kết hợp giữa cảnh quan, văn hóa và công nghệ. Thay vì chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hang động, du khách được tham gia vào một câu chuyện, được cảm nhận điểm đến bằng nhiều giác quan và lưu giữ những ấn tượng khó quên.

Các nghệ sĩ tái hiện hành trình “tìm lửa” bằng những chuyển động mạnh mẽ, kết hợp hiệu ứng sân khấu hiện đại. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Giữa không gian kỳ ảo của hang Ngọc Rồng, các nghệ sĩ và khán giả cùng tạo nên một trải nghiệm nghệ thuật khác biệt, nơi sân khấu hòa vào cảnh quan tự nhiên. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Với sự đầu tư bài bản trong xây dựng sản phẩm, chương trình góp phần làm phong phú thêm các hoạt động du lịch tại khu vực Vũng Đục, phường Cẩm Phả, đồng thời mở ra hướng khai thác mới cho vùng vịnh Bái Tử Long. Đây không chỉ là điểm đến dành cho những người yêu thích khám phá thiên nhiên mà còn là không gian trải nghiệm nghệ thuật phù hợp với nhiều nhóm du khách.



Trong bối cảnh ngành du lịch ngày càng cạnh tranh về chất lượng trải nghiệm, những mô hình kết hợp giữa thiên nhiên và công nghệ như “Đi tìm Dấu Ngọc” đang trở thành hướng đi tiềm năng. Khi vẻ đẹp hàng triệu năm tuổi của hang động được đánh thức bằng nghệ thuật, mỗi chuyến tham quan không còn đơn thuần là hành trình ngắm nhìn cảnh vật, mà trở thành một cuộc khám phá đầy cảm xúc về thiên nhiên, văn hóa và con người.

Tiết mục múa Dao giới thiệu nét đẹp văn hóa của đồng bào Dao thông qua trang phục truyền thống và điệu múa dân gian. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Đoàn nghệ sĩ đứng trên sân khấu giao lưu, chụp ảnh cùng du khách sau khi kết thúc chương trình biểu diễn. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

“Đi tìm Dấu Ngọc” vì thế không chỉ là một chương trình biểu diễn, mà còn là cách kể câu chuyện mới về vùng đất Cẩm Phả - nơi những giá trị của quá khứ được kết nối với công nghệ của hiện tại, tạo nên một sản phẩm du lịch độc đáo trên hành trình khám phá Quảng Ninh./.

Bài: Công Đạt - Ảnh: Trịnh Bộ, Công Đạt, Thông Thiện/Báo ảnh Việt Nam



