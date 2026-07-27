Đến Tràm Chim dỡ chà cá, chà chuột

27/07/2026

Vườn Quốc gia Tràm Chim được mệnh danh là “Đồng Tháp Mười thu nhỏ”, là khu Ramsar thứ 4 của Việt Nam và thứ 2.000 của thế giới. Nơi đây sở hữu hệ sinh thái đất ngập nước đa dạng với hơn 230 loài chim và 52 loài cá nước ngọt tiêu biểu. Thảm thực vật tại đây được phân thành 6 quần xã đặc trưng: rừng tràm, lúa trời (lúa ma - Oryza rufipogon Griff), sen, năn, mồm mốc và cỏ ống. Tràm Chim là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách vừa được hòa mình vào thiên nhiên và được trải nghiệm các nghề truyền thống như: đặt chà chuột, chà cá./.