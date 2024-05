Đến Kim Bồng trải nghiệm văn hóa đồng quê xứ Quảng

22/05/2024

Du khách trải nghiệm, khám phá nghề chài lưới trên sông Thu Bồn. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Với thế mạnh về nghề mộc truyền thống hơn 400 năm cùng với cảnh quan đồng quê, làng xóm bình yên, dân dã, văn hóa đặc sắc, con người thuần hậu, mến khách… làng mộc Kim Bồng (Quảng Nam) đang trở thành điểm đến hấp dẫn và thú vị đối với du khách trong và ngoài nước khi có dịp đến với Hội An.

Làng mộc Kim Bồng xưa là châu Kim Bồng, thuộc tổng Mỹ Khê, huyện Duy Xuyên, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đây là một làng được hình thành khá sớm ở đô thị thương cảng Hội An dưới thời chúa Nguyễn.

Nơi đây nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, cách trung tâm phố cổ Hội An chừng hơn 1 cây số về phía Tây Nam nếu tính theo đường chim bay. Vì thế, từ bến đò Hội An đi thuyền qua sông Thu Bồn khoảng 15 phút về phía Tây Nam là đến làng mộc Kim Bồng, hoặc bằng đường bộ có thể đi xe máy hay xe đạp đều được vì rất gần và đường sá cũng vô cùng thuận tiện.

Sự hấp dẫn của Kim Bồng đang thu hút ngày càng nhiều du khách nước ngoài đến thăm. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Theo các tộc họ Nguyễn, Phan, Huỳnh, Trương ở xã Cẩm Kim thì nghề mộc ở Kim Bồng có từ khoảng thế kỉ XVI. Dân làng khởi đầu bằng nghề làm nhà rồi đến các đồ dùng gia dụng như giường, tủ, bàn ghế…, sau đó là đóng ghe thuyền đi sông, đi biển, rồi dần dà phát triển thêm nghề mộc mĩ nghệ làm các loại tranh, tượng gỗ.

Thợ mộc Kim Bồng nổi tiếng khéo tay. Nhiều công trình kiến trúc cổ bằng gỗ ở Hội An như nhà rường, đình, chùa… hầu hết đều do thợ Kim Bồng làm. Thời Nguyễn, nhiều nghệ nhân giỏi còn được triều đình chiêu mộ ra Huế để xây dựng cung điện, lăng tẩm.

Du khách nước ngoài tham quan, tìm hiểu về văn hóa, đời sống của người dân làng mộc Kim Bồng. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Bên cạnh thế mạnh về nghề mộc truyền thống, Kim Bồng còn có nghề mây tre đan, nghề làm chiếu; có cảnh quan sông nước hữu tình, đậm chất đồng quê nhờ nằm bên con sông Thu Bồn thơ mộng; cư dân thuần hậu, mến khách; làng xóm bình yên, xanh mát; văn hóa, ẩm thực phong phú, đa dạng với nhiều phong tục, lễ hội, dân ca, dân vũ và các món ăn đặc sắc, độc đáo như: lễ tế tổ nghề mộc, hát bài chòi, hát hò khoan, mì Quảng, cao lầu, hến trộn…

Một lợi thế lớn khác của Kim Bồng là nằm rất gần hai trung tâm du lịch lớn của miền Trung là phố cổ Hội An và thành phố biển Đà Nẵng (cách khoảng 30 cây số). Vì thế, bên cạnh loại hình du lịch biển ở Đà Nẵng và du lịch di sản ở Hội An thì loại hình du lịch sinh thái, đồng quê của Kim Bồng sẽ là một mảnh ghép hoàn hảo cho chuyến đi của du khách nếu muốn trải nghiệm nhiều loại hình du lịch khác nhau trong một phạm vi di chuyển ít khi có dịp đến với Hội An và Đà Nẵng.

Kim Bồng có khung cảnh làng quê thanh bình và nhiều chương trình văn hóa hấp dẫn nên rất dễ thu hút du khách. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Với những lợi thế trên, làng mộc Kim Bồng là một trong số 12 mô hình đầu tiên trên cả nước được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn làm thí điểm cho Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Mới đây, thành phố Hội An cũng đã phê duyệt dự án “Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn giá trị văn hóa bản địa và hệ sinh thái tự nhiên tại làng mộc Kim Bồng”.

Hiện nay, nhiều sáng kiến, chương trình du lịch hấp dẫn, đặc sắc do chính người dân tạo nên đang biến Kim Bồng thành điểm hút khách đến tham quan, trải nghiệm, trong đó có không ít khách nước ngoài.

Đến với Kim Bồng du khách sẽ được trải nghiệm một không gian văn hóa, đời sống đậm chất đồng quê của xứ Quảng. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Đến với Kim Bồng hôm nay du khách không chỉ được khám phá vẻ đẹp bình yên của một ngôi làng cổ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi, những lễ hội văn hóa đậm chất làng quê, tìm hiểu về nghề mộc, đan lát, thưởng thức nhiều món ăn ngon đậm đà hương vị đồng quê xứ Quảng mà còn được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như đạp xe, chèo thuyền, đánh bắt cá tôm cùng ngư dân trên sông Thu Bồn để tận hưởng những những điều thú vị và bất ngờ về một vùng quê xứ Quảng./.