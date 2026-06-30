Đêm Văn Miếu lộng lẫy ánh đèn màu

30/06/2026

Giữa nhịp sống sôi động của Hà Nội về đêm, tour trải nghiệm đêm “Tinh hoa đạo học” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám mang đến cho du khách một hành trình khám phá lịch sử và văn hóa đầy khác biệt. Thay vì những chuyến tham quan truyền thống, chương trình sử dụng ánh sáng, công nghệ và nghệ thuật kể chuyện để tái hiện di sản theo cách gần gũi, hấp dẫn hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Và đây cũng chính là ví dụ sinh động về việc chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển văn hóa hóa theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của một đơn vị làm văn hóa ở Thủ đô.

Điểm mới lạ của di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám là khi du khách bước vào khu Vườn bia Tiến sĩ sẽ được chiêm ngưỡng giếng Thiên Quang lộng lẫy ánh đèn màu với biểu tượng Khuê Văn Các in bóng trên mặt hồ. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Cảnh quan Văn Miếu hiện lên trong đêm đầy khác lạ và đẹp mắt với công nghệ chiếu sáng hiện đại.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam Ngay từ lúc bước qua Văn Miếu Môn, cổng chính của khu di tích, du khách đã được dẫn dắt vào một thế giới huyền ảo của ánh sáng và âm thanh. Tại khu Nhập Đạo, sắc màu lung linh hòa quyện cùng những thanh âm nhẹ nhàng tạo nên một khúc dạo đầu thư thái, mở ra hành trình khám phá đầy cảm hứng. Trên tuyến đường từ cổng chính đến cổng Đại Trung, bốn chữ “Tinh Hoa Đạo Học” được sắp đặt theo chiều dọc như một vế đối cổ nằm ngang, gợi liên tưởng về con đường dẫn tới đỉnh cao tri thức của người Việt xưa. Ngay khi bước qua cổng chính của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khách tham quan được chìm đắm vào một không gian với những thanh âm, màu sắc nhẹ nhàng tại khu Nhập Đạo. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam Bước qua cổng Đại Trung, nhiều người sẽ không khỏi bất ngờ trước luồng sáng phát ra từ ô cửa sổ Sao Khuê trên Khuê Văn Các, chiếu thẳng tới đỉnh mái cổng Đại Trung, làm nổi bật hình ảnh đôi cá chép chầu bình móc. Trong màn đêm, Khuê Văn Các hiện lên như một ngọn hải đăng của tri thức, nơi ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ và sự khai sáng. Một trong những điểm nhấn ấn tượng của hành trình là khu vực Vườn bia Tiến sĩ và giếng Thiên Quang. Dải đèn LED với hai gam màu trang nhã chạy quanh thành giếng phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên khung cảnh lung linh khó có thể cảm nhận vào ban ngày. Những tán cây quanh vườn được chiếu sáng đổi màu liên tục, khiến toàn bộ không gian trở nên huyền ảo, như đưa du khách bước vào một miền ký ức vừa thực vừa mơ của khu vườn đạo học.