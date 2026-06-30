Đêm Văn Miếu lộng lẫy ánh đèn màu
Giữa nhịp sống sôi động của Hà Nội về đêm, tour trải nghiệm đêm “Tinh hoa đạo học” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám mang đến cho du khách một hành trình khám phá lịch sử và văn hóa đầy khác biệt. Thay vì những chuyến tham quan truyền thống, chương trình sử dụng ánh sáng, công nghệ và nghệ thuật kể chuyện để tái hiện di sản theo cách gần gũi, hấp dẫn hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Và đây cũng chính là ví dụ sinh động về việc chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển văn hóa hóa theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của một đơn vị làm văn hóa ở Thủ đô.
Ngay từ lúc bước qua Văn Miếu Môn, cổng chính của khu di tích, du khách đã được dẫn dắt vào một thế giới huyền ảo của ánh sáng và âm thanh. Tại khu Nhập Đạo, sắc màu lung linh hòa quyện cùng những thanh âm nhẹ nhàng tạo nên một khúc dạo đầu thư thái, mở ra hành trình khám phá đầy cảm hứng. Trên tuyến đường từ cổng chính đến cổng Đại Trung, bốn chữ “Tinh Hoa Đạo Học” được sắp đặt theo chiều dọc như một vế đối cổ nằm ngang, gợi liên tưởng về con đường dẫn tới đỉnh cao tri thức của người Việt xưa.
Bước qua cổng Đại Trung, nhiều người sẽ không khỏi bất ngờ trước luồng sáng phát ra từ ô cửa sổ Sao Khuê trên Khuê Văn Các, chiếu thẳng tới đỉnh mái cổng Đại Trung, làm nổi bật hình ảnh đôi cá chép chầu bình móc. Trong màn đêm, Khuê Văn Các hiện lên như một ngọn hải đăng của tri thức, nơi ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ và sự khai sáng.
Một trong những điểm nhấn ấn tượng của hành trình là khu vực Vườn bia Tiến sĩ và giếng Thiên Quang. Dải đèn LED với hai gam màu trang nhã chạy quanh thành giếng phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên khung cảnh lung linh khó có thể cảm nhận vào ban ngày. Những tán cây quanh vườn được chiếu sáng đổi màu liên tục, khiến toàn bộ không gian trở nên huyền ảo, như đưa du khách bước vào một miền ký ức vừa thực vừa mơ của khu vườn đạo học.
Tiếp nối hành trình là khu Đại Thành, hay còn gọi là khu Bái đường. Tại đây, du khách được tìm hiểu về Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Các nội dung trưng bày được thiết kế bằng ngôn ngữ hiện đại, kết hợp công nghệ trình chiếu và tương tác, tái hiện quá trình hình thành, phát triển của nền giáo dục phong kiến suốt gần 800 năm. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) đã mang đến một trải nghiệm mới mẻ cho khách tham quan. Thông qua công nghệ này, du khách có thể cảm nhận trọn vẹn hơn những giá trị của di sản.
Chị Chi Baik, du khách đến từ Úc cho biết: “Tôi đã đi du lịch nhiều nơi trên thế giới nhưng tôi thường đi tham quan ban ngày. Đây là lần đầu tiên tôi có trải nghiệm tham quan vào ban đêm và tôi vô cùng thích thú. Tôi được trải nghiệm viết thư pháp bằng công nghệ thực tế ảo, tôi thấy rất vui và ấn tượng, nó đem lại cho tôi cảm giác rất thực như đang cầm bút viết thật ấy.”.
Theo ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám, chương trình trải nghiệm đêm được xây dựng với mong muốn mang đến cho người dân Thủ đô và du khách một diện mạo hoàn toàn mới của khu di tích. Dưới ánh sáng nghệ thuật, các công trình kiến trúc và không gian di sản trở nên lung linh, ấn tượng hơn nhưng vẫn giữ được nét cổ kính, tinh tế vốn có của ngôi trường quốc học đầu tiên dưới thời quân chủ Việt Nam.
Điểm chạm cảm xúc cuối cùng và cũng là phần được mong đợi nhất trong toàn bộ hành trình là màn trình chiếu Mapping 3D “Tinh hoa đạo học” tại sân Thái Học. Toàn bộ mặt tiền nhà Tiền đường được biến thành một màn hình khổng lồ, nơi những câu chuyện về trường thi, sĩ tử, ý chí học tập, khát vọng thành tài, hình tượng cá chép hóa rồng cùng những thử thách trên hành trình chinh phục tri thức lần lượt hiện lên sống động.
Không chỉ là một sản phẩm du lịch đêm độc đáo, tour trải nghiệm đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám còn là minh chứng cho cách làm mới di sản bằng công nghệ hiện đại, giúp lịch sử bước ra khỏi những trang sách để đến gần hơn với công chúng.
Bạn Phạm Lan Hương, du khách tham quan chia sẻ: “Văn Miếu Quốc Tử Giám vào ban đêm có vẻ đẹp rất khác, cùng với việc trải nghiệm trọn vẹn không gian văn hóa ở đây đều mang lại cho mình không chỉ những hình ảnh đẹp, mà còn là niềm tự hào về truyền thống hiếu học, về chiều sâu văn hóa và những giá trị bền vững của dân tộc Việt Nam.”
Tour đêm Văn Miếu Quốc Tử Giám mở vào thứ 4, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần từ 18h30 đến 21h30. Giá vé: Người lớn 199 nghìn đồng, trẻ em 149 nghìn đồng
Bài: Ngân Hà - Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam