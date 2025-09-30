Đêm rước đèn Trung thu lung linh ở Tuyên Quang

30/09/2025

Nhiều năm qua, cứ mỗi dịp Trung thu, phường Minh Xuân (tỉnh Tuyên Quang) lại bừng sáng với những đêm hội rước đèn khổng lồ.Những đêm hội lung linh rộn ràng tiếng trống không chỉ mang lại niềm vui cho trẻ nhỏ mà còn tạo nên một “thương hiệu” du lịch đặc sắc, thu hút đông đảo du khách thập phương.

Không khí Trung thu rộn ràng ở phường Minh Xuân với hội rước đèn khổng lồ.

Từ đầu tháng Tám âm lịch, không khí chuẩn bị đã rộn ràng khắp thành Tuyên. Những mô hình đèn Trung thu khổng lồ được dựng lên với các hoạ tiết trang trí tỉ mỉ và công phu. Người dân, từ người lớn đến trẻ nhỏ, đều háo hức chờ đến ngày rước đèn. Đây không chỉ là hoạt động vui chơi mà còn là sự gắn kết cộng đồng sâu sắc.

Người dân chung tay chuẩn bị đèn lồng khổng lồ.

Để tìm hiểu quá trình cũng như nghệ thuật tạo ra những chiếc đèn "khổng lồ biết đi," chúng tôi ghé thăm nhà ông Phạm Ngọc Toán, một nghệ nhân gắn bó lâu năm với nghề làm đèn Trung thu tại Tuyên Quang. Trong xưởng, ông Toán tỉ mẩn uốn khung sắt, ghép mê-ca, phủ sơn và trang trí hoa văn. Chiếc đèn "Tám con cá chép" đang được ông chăm chút kỹ lưỡng từng chi tiết để khi thắp sáng, mô hình vừa sống động vừa rực rỡ sắc màu.“Tôi cố gắng làm thật đẹp, để người dân tổ 15 có những đêm rước hoàn hảo,” ông Toán chia sẻ, ánh mắt ánh lên niềm tự hào.

Dãy đèn khổng lồ xếp hàng chờ diễu hành.

Người dân nô nức tham dự lễ hội.

Những tối ngày cận rằm, phố phường Tuyên Quang khoác lên mình diện mạo mới. Hàng trăm mô hình đèn khổng lồ với hình rồng bay lượn, chị Hằng tươi cười bên chú Cuội hay chiếc đèn mang hình linh vật như trống đồng, chim hạc, hoa sen… , chầm chậm diễu hành qua các tuyến phố chính. Dòng người nô nức đổ về hai bên đường, háo hức chờ đợi khoảnh khắc những "cỗ đèn" này thắp sáng. Khi mỗi xe đèn lướt qua, tiếng trống hội, tiếng nhạc vang lên xen lẫn tiếng reo hò rộn rã của trẻ thơ. Sắc màu lung linh của đèn lồng hòa quyện cùng nụ cười rạng rỡ của người tham dự, tạo nên một khung cảnh lễ hội sống động và mãn nhãn.

Đèn Trung thu ở Tuyên Quang vừa đồ sộ vừa sáng tạo: có cỗ đèn tái hiện tích cổ trông trăng, có đèn mang dáng dấp hiện đại nhưng vẫn thể hiện bản sắc Việt… Mỗi tác phẩm là sự hòa quyện giữa bàn tay khéo léo và tình yêu của người dân nơi đây dành cho những đêm hội.

Đoàn rước đèn kéo dài khắp các tuyến phố trung tâm.

Suốt mùa Trung thu, các tuyến phố trung tâm nhộn nhịp với những màn diễu hành, thu hút du hàng vạn du khách thập phương. Những đêm rước đèn lung linh huyền ảo không chỉ mang niềm vui đến cho người dân địa phương mà còn giúp quảng bá nét đẹp văn hóa, thúc đẩy du lịch, đưa vùng đất giàu truyền thống thành Tuyên đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Thực hiện: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam