Đêm bảo tàng- Khi nghệ thuật thức giấc dưới ánh đèn đêm

31/03/2026

Tối cuối tuần, không gian của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trở nên khác biệt khi chương trình “Đêm Bảo tàng” mở cửa đón khách tham quan. Với cách tiếp cận sáng tạo, chương trình đang dần trở thành một sản phẩm du lịch ban đêm mới của Hà Nội, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa sáng tạo và lan tỏa những giá trị nhân văn, giáo dục nghệ thuật tới cộng đồng.

Chương trình “Đêm Bảo tàng” được tổ chức vào tối thứ 6 mỗi tuần ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Chương trình "Đêm Bảo tàng" thu hút được sự quan tâm của nhiều người.

“Đêm Bảo tàng” được tổ chức theo mô hình hợp tác công- tư linh hoạt, với sự đồng hành của thương hiệu cộng đồng Chuyện của Hà Nội và nhóm dự án văn hóa Hà Nội FM. Nhờ đó, chương trình không chỉ mở rộng cách tiếp cận công chúng với nghệ thuật mà còn trở thành điểm hẹn văn hóa độc đáo dành cho người dân Thủ đô cũng như du khách trong nước và quốc tế.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là việc du khách được trải nghiệm ứng dụng thuyết minh tự động iMuseum VFA để bắt đầu hành trình tham quan theo chủ đề. Việc sử dụng ứng này giúp người tham quan chủ động khám phá các phòng trưng bày, đồng thời tạo cảm giác hứng thú và tương tác cao hơn.

Trong không gian khuôn viên ngoài trời, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mang đến nhiều hoạt động để du khách có thể tương tác với các nghệ sĩ.

Trong không gian tĩnh lặng của buổi tối, dưới ánh sáng dịu nhẹ, việc thưởng lãm những bộ sưu tập hiện vật và tác phẩm quý của Bảo tàng mang đến những rung cảm đặc biệt, giúp trải nghiệm nghệ thuật trở nên sâu sắc hơn.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tham quan, “Đêm Bảo tàng” còn mang tới nhiều trải nghiệm tương tác hấp dẫn. Du khách có thể tham gia thực hành thủ công truyền thống, theo dõi họa sĩ vẽ trực họa ngay tại không gian trưng bày, hay lựa chọn những món quà lưu niệm với nhiều ưu đãi đặc biệt. Những hoạt động này giúp công chúng tiếp cận mỹ thuật theo cách gần gũi và sống động hơn.

Du khách trải nghiệm ứng dụng thuyết minh tự động iMuseum VFA để tự tham quan theo chủ đề.

Khu vực trưng bày mỹ thuật tiền sử giới thiệu các loại hình hiện vật theo chủ đề giúp người xem hiểu về cội nguồn của nền mỹ thuật Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam còn tổ chức các chương trình giao lưu giữa người xem với những nhà nghiên cứu, nhà mỹ thuật và mang đến những tiết mục hòa tấu đặc sắc do các nghệ sĩ đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam biểu diễn. Trong không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, khán giả sau khi thưởng thức âm nhạc còn có cơ hội giao lưu cùng các nghệ sĩ khách mời, tạo nên một đêm trải nghiệm trọn vẹn giữa mỹ thuật và âm nhạc.

Đánh giá cao nỗ lực của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức chương trình “Đêm Bảo tàng”, PGS. Ts Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, đây là bước đi mới mẻ phù hợp với xu thế phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy du lịch và lan tỏa các giá trị văn hóa xã hội tới đông đảo công chúng.

Không gian mỹ thuật từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIX thu hút nhiều người tham quan.