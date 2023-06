Đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Australia

05/06/2023

Trong thời gian thăm Việt Nam, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã có nhiều hoạt động quan trọng như: Đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dự Lễ đón chính thức; hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; trao đổi văn kiện; gặp gỡ báo chí. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese hội đàm. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Nhân dịp này, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, giao lưu với Đội bóng đá nữ Australia và Việt Nam; dự chiêu đãi chính thức.



Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng có một số hoạt động bên lề như: Thưởng thức món bánh mì và bia hơi khu phố cổ Hà Nội; thăm trường Đại học RMIT.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Australia Anthony Albanese giao lưu với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội tuyển U20 nữ Australia. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Các cuộc tiếp xúc cấp cao trong khuôn khổ chuyến thăm đều diễn ra với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, chân thành và tin cậy. Các nhà lãnh đạo hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp và hiệu quả. Tin cậy chính trị, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau ngày càng được củng cố thông qua trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa lãnh đạo, nhân dân hai nước.

Hợp tác kinh tế - thương mại trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt gần 16 tỷ USD, tăng gần 30% so với năm 2021. Hợp tác an ninh - quốc phòng ngày càng hiệu quả, thực chất, nhất là trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.



Hợp tác giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, du lịch, văn hóa, lao động, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo… đạt kết quả tích cực với nhiều chương trình, dự án hợp tác hiệu quả.



Hai nước cũng chia sẻ tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, rộng mở và bao trùm; coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN.



Hai bên nhất trí các phương hướng thúc đẩy hợp tác sắp tới nhằm tăng cường tin cậy chính trị, góp phần phục hồi phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước cũng như phối hợp hiệu quả trong ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Theo đó, hai bên tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai các cơ chế hợp tác song phương; tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa nội hàm của quan hệ Đối tác Chiến lược hướng đến một tầm cao mới trong thời gian tới; phát huy hơn nữa những kết quả thực chất trong hợp tác quốc phòng-an ninh, tích cực trao đổi để sớm ký Thỏa thuận về Đối tác Gìn giữ hòa bình; hợp tác chặt chẽ phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm an ninh mạng và các loại tội phạm khác…

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang giới thiệu một số hình ảnh nổi bật về quan hệ Việt Nam – Australia với hai Thủ tướng. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Hai bên nhất trí đẩy mạnh triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược Tăng cường Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Australia (EEES) giai đoạn 2021-2025, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới và tăng gấp đôi mức đầu tư hai chiều hiện nay; tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, trong đó có các kết nối cứng về giao thông, các kết nối mềm như tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử; khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư tại mỗi nước. Australia tiếp tục tạo điều kiện cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam vào thị trường Australia để cân bằng thương mại.



Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục của hai nước, khuyến khích các trường đại học lớn của Australia phát triển hoạt động tại Việt Nam nhằm hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - là một trong 3 đột phá chiến lược của Việt Nam; tăng cường hơn nữa hợp tác về du lịch, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân; nhất trí trao đổi, tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác về du lịch.



Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn. Australia sẽ hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng nhằm giúp Việt Nam đạt mục tiêu cam kết phát thải ròng bằng 0.



Việt Nam và Australia tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, khuyến khích các nước đối thoại và hợp tác vì mục tiêu chung, bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN; tăng cường hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế của Tiểu vùng Mekong trong thúc đẩy đầu tư; Australia xác định Việt Nam giữ vai trò trung tâm trong ASEAN.



Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, nhất là trong việc giải quyết các thách thức về an ninh, biến đổi khí hậu. Australia sẽ hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng, trong đó hỗ trợ Việt Nam 105 triệu AUD để quy hoạch phát triển bền vững, phát triển năng lượng sạch và khai khoáng; mở rộng chương trình hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thủ tướng hai nước chứng kiến Lễ trao đổi 4 văn kiện hợp tác hai bên gồm: -Bản ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam về hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; -Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia về thành lập Đối thoại cấp Bộ trưởng về Thương mại Việt Nam - Australia; -Bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với Trung tâm Phân tích và Báo cáo giao dịch Australia (AUSTRAC) về Hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố; -Bản ghi nhớ giữa Đại học Tây Sydney (UWS) và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) về cấp 70 học bổng cho sinh viên Việt Nam và khu vực để học tại cơ sở của UWS tại Việt Nam.

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Hãng hàng không Vietnam Airlines nhận giấy chứng nhận và công bố khai trương đường bay Hà Nội - Melbourne. Hãng hàng không Vietjet Air nhận giấy chứng nhận và công bố đường bay thẳng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Brisbane (Australia).



Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese từ 3-4/6/2023 tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt như chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, kinh tế, đầu tư, lao động, giáo dục, công nghệ, biến đổi khí hậu, giao lưu nhân dân… giữa hai quốc gia Việt Nam - Australia./.

