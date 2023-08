Dấu ấn những ngày văn hóa Hội An ở Đức và Pháp

31/08/2023

Lễ hội đèn lồng Hội An và các hoạt động văn hóa đặc sắc tại Tp. Wernigerode đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Đức và du khách. Ảnh: nguồn Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình Tp. Hội An

Trong khuôn khổ kỉ niệm 10 năm quan hệ kết nghĩa giữa hai thành phố Wernigerode, bang Sachsen-Anhalt, CHLB Đức và thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam (2013-2023); 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp (1973 - 2023); và nhân dịp Hội An đang trong quá trình nộp hồ sơ ứng cử tham gia vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian, những ngày cuối tháng 8 vừa qua, thành phố Hội An đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa đặc sắc tại Đức và Pháp nhằm tằng cường tình đoàn kết hữu nghị với các nước cũng như để đẩy mạnh việc giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của mình đến với bạn bè Đức, Pháp nói riêng và các nước châu Âu nói chung.



Rực rỡ lễ hội đèn lồng Hội An ở Tp. Wernigerode của Đức. Ảnh: nguồn Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình Tp. Hội An

Hội An là di sản văn hóa thế giới, là trung tâm văn hóa, du lịch nổi tiếng của Việt Nam và khu vực, mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, khám phá. Trong suốt thế kỉ 17 và 18, Hội An từng là một thương cảng quốc tế sầm uất, thu hút thương thuyền nhiều nước như Bồ Đồ Nha, Hà Lan, Pháp, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc đến giao thương buôn bán.

L ễ khánh thành Khu vườn Hội An tại Tp. Wernigerode của Đức. Ảnh: nguồn Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình Tp. Hội An

Năm 2013, thành phố Hội An và thành phố Wernigerode của CHLB Đức xây dựng quan hệ kết nghĩa dựa trên mối quan hệ đối tác đô thị bền vững và nhiều sự tương đồng về môi trường văn hóa - xã hội. Wernigerode được biết đến như một trong những thị trấn cổ đầy màu sắc rất nổi tiếng về các hoạt động du lịch của vùng Harz. Từ đó đến nay, cả Hội An và Wernigerode đã nỗ lực không ngừng trong hợp tác và trao đổi về kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch, khoa học và môi trường. Trong đó có những hoạt động nổi bật như: lễ hội đèn lồng Hội An tại Wernigerode, lễ hội Bia Đức tại Hội An, sự hỗ trợ của thành phố Wernigerode giúp đỡ nhân dân phường Cẩm Kim – Hội An bị thiệt hại do bão lụt, hỗ trợ người lao động Hội An sang học tập và làm việc tại Wernigerode. Đặc biệt, được sự tài trợ của thành phố Wernigerode và Chính phủ Đức, dự án năng lượng mặt trời tại Quảng trường Sông Hoài đã hoàn thành và đưa vào hoạt động từ năm 2018… Đây là những hoạt động đầy ý nghĩa trong quan hệ hợp tác kết nghĩa giữa hai thành phố.

Tình cảm tốt đẹp và thắm tình hữu nghị giữa người dân Hội An và Wernigerode. Ảnh: nguồn Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình Tp. Hội An

Nhân dịp kỉ niệm 10 năm quan hệ kết nghĩa giữa hai thành phố, từ ngày 25 - 27/8/2023, tại thành phố Wernigerode đã diễn ra lễ hội đèn lồng Hội An. Tại lễ hội, các ngôi nhà, cửa hàng và quảng trường trung tâm thành phố Wernigerode đã được thắp sáng bằng hàng trăm chiếc đèn lồng thủ công tinh xảo do chính các nghệ nhân của thành phố Hội An làm đem sang trưng bày đã tạo nên một không gian lung linh, huyền ảo, rực rỡ sắc màu giữa lòng Wernigerode.

Trong dịp này, Hội An cũng đã bố trí quầy thông tin du lịch, các gian hàng giới thiệu sản phẩm thủ công, đồ mĩ nghệ đặc trưng và trình diễn các tiết mục nghệ thuật dân gian mang nét văn hóa của vùng đất Hội An, Quảng Nam, Việt Nam. Tại lễ hội còn nhiều hoạt động như ẩm thực, biểu diễn thể dục dưỡng sinh, trình diễn áo dài của Việt Nam và các gian hàng giới thiệu về thông tin, văn hóa, ẩm thực… của Wernigerode.

Cũng trong chuỗi các hoạt động kỉ niệm 10 năm thiết lập quan hệ lần này, hai thành phố còn tổ chức lễ khánh thành Vườn Hội An và đặt biển tên Cầu Hội An tại thành phố Wernigerode; đồng thời thúc đẩy tiến độ dự án hợp tác “Con đường sinh thái” tại Hội An. Đây là những hình ảnh minh chứng tuyệt vời cho tình hữu nghị thủy chung, son sắt, vượt qua những rào cản về địa lí, ngôn ngữ… giữa hai vùng đất.

Sôi động những ngày văn hóa Hội An tại Paris, Pháp. Ảnh: nguồn Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình Tp. Hội An