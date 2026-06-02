Dấu ấn kiến trúc Pháp giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh
Giữa những cao ốc hiện đại không ngừng vươn cao, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn lưu giữ nhiều công trình kiến trúc Pháp cổ kính như những chứng nhân của lịch sử. Hơn một thế kỷ trôi qua, những công trình ấy không chỉ tồn tại cùng thời gian mà còn trở thành một phần không thể tách rời trong diện mạo đô thị, góp phần tạo nên bản sắc riêng của thành phố năng động bậc nhất cả nước.
Sự hiện diện của kiến trúc Pháp tại Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh gắn liền với quá trình người Pháp xây dựng bộ máy hành chính và phát triển đô thị từ nửa sau thế kỷ XIX. Sau khi chiếm Gia Định năm 1859, chính quyền thuộc địa đã cho xây dựng hàng loạt công trình công sở, nhà thờ, nhà hát, trường học và biệt thự theo phong cách kiến trúc phương Tây. Dù được hình thành trong bối cảnh lịch sử đặc biệt, những công trình này đã góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại của Thành phố trong suốt hơn một thế kỷ qua.
Điểm nổi bật của kiến trúc Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa giữa các trường phái kiến trúc châu Âu như Roman, Gothic, Phục hưng hay Baroque với điều kiện khí hậu và văn hóa bản địa. Các công trình thường có bố cục đối xứng, hệ thống cột trụ vững chắc, mái vòm, phù điêu trang trí tinh xảo cùng nhiều chi tiết mang tính mỹ thuật cao.
Để thích nghi với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của Nam Bộ, những công trình này thường được các kiến trúc sư thiết kế thêm hành lang rộng, cửa chớp thông gió, mái dốc thoát nước nhanh và đưa vào nhiều họa tiết trang trí mang dấu ấn phương Đông. Chính sự giao thoa giữa kỹ thuật xây dựng phương Tây và tinh thần văn hóa Á Đông đã hình thành nên phong cách kiến trúc Đông Dương đặc trưng, tạo nên sức sống bền vững cho các công trình đến tận ngày nay.
Dạo bước qua khu vực trung tâm Thành phố, du khách dễ dàng bắt gặp những công trình kiến trúc Pháp đã trở thành biểu tượng quen thuộc. Nổi bật là Nhà thờ Đức Bà với sắc gạch đỏ đặc trưng và kiến trúc Roman kết hợp Gothic uy nghiêm; Bưu điện Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với mái vòm sắt độc đáo và những đường nét Tân cổ điển thanh lịch; hay Trụ sở UBND Thành phố (Dinh Xã Tây cũ) mang dáng dấp một tòa lâu đài châu Âu giữa lòng đô thị.
Bên cạnh đó, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - nguyên là dinh thự của doanh nhân Hứa Bổn Hòa (Chú Hỏa) - là minh chứng sinh động cho sự giao thoa giữa kiến trúc Pháp và nghệ thuật trang trí phương Đông. Nhà hát Thành phố với phong cách Flamboyant Gothic lộng lẫy, hay chợ Bến Thành với tháp đồng hồ bốn mặt nổi tiếng cũng là những điểm nhấn kiến trúc góp phần làm nên diện mạo đặc sắc của thành phố.
Ngày nay, các công trình kiến trúc Pháp không chỉ là những di sản lịch sử mà còn tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại. Nhiều công trình vẫn giữ nguyên chức năng hành chính, văn hóa hoặc thương mại; đồng thời trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là những không gian công cộng quen thuộc, nơi người dân thành phố gặp gỡ, tham quan, lưu giữ những khoảnh khắc đời thường và tìm hiểu về lịch sử đô thị.
Giữa nhịp phát triển nhanh chóng của một đô thị hiện đại, những công trình kiến trúc Pháp vẫn âm thầm kể câu chuyện về quá khứ, về quá trình giao thoa văn hóa Đông - Tây đã góp phần hình thành diện mạo Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Việc bảo tồn và phát huy giá trị của các công trình này không chỉ là gìn giữ những tác phẩm kiến trúc có giá trị nghệ thuật, mà còn là lưu giữ ký ức đô thị và chiều sâu văn hóa của một thành phố giàu bản sắc. Chính điều đó đã tạo nên sức hấp dẫn riêng, giúp Thành phố Hồ Chí Minh luôn để lại dấu ấn khó quên trong lòng người dân và du khách quốc tế./.
Bài: Sơn Nghĩa - Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam