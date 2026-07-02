Dấu ấn Hồ Con Rùa

02/07/2026

Nằm tại giao lộ giữa các tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, Trần Cao Vân và Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh), Công trường Quốc tế từ lâu được người dân quen gọi bằng cái tên gần gũi: Hồ Con Rùa. Không chỉ là một điểm nhấn kiến trúc của đô thị, nơi đây còn là không gian công cộng đặc trưng, gắn bó với nhiều thế hệ người dân Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh cụm kiến trúc trung tâm Hồ Con Rùa (Công trường Quốc tế, Quận 1) nhìn từ bờ hồ với tháp bê tông vươn cao hình bông hoa xòe nở và hệ thống cầu đi bộ trên cao độc đáo. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Được xây dựng vào cuối thập niên 1960 trên nền vị trí từng là vòng xoay Công trường Quốc tế, Hồ Con Rùa mang phong cách kiến trúc hiện đại với điểm nhấn là tháp bê tông vươn cao ở trung tâm, bao quanh là hồ nước, hệ thống lối đi và những khoảng không gian mở. Sự kết hợp giữa bê tông, mặt nước, cây xanh và các mảng trang trí mosaic tạo nên một tổng thể kiến trúc hài hòa, từng được xem là một trong những công trình mang dấu ấn của Sài Gòn trước năm 1975.

Trải qua nhiều biến cố và những lần chỉnh trang, công trình không còn giữ nguyên hình dáng ban đầu, song vẫn bảo tồn được những giá trị kiến trúc đặc trưng. Cùng với hàng cây cổ thụ tỏa bóng mát, Hồ Con Rùa trở thành một khoảng xanh hiếm có giữa khu vực trung tâm đô thị đông đúc.

Những hàng cây cổ thụ lâu năm cao vút tạo nên một "lá phổi xanh" bao bọc toàn bộ khuôn viên vòng xoay giao thông giữa lòng trung tâm Thành phố. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam