Dấu ấn Hồ Con Rùa
Nằm tại giao lộ giữa các tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, Trần Cao Vân và Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh), Công trường Quốc tế từ lâu được người dân quen gọi bằng cái tên gần gũi: Hồ Con Rùa. Không chỉ là một điểm nhấn kiến trúc của đô thị, nơi đây còn là không gian công cộng đặc trưng, gắn bó với nhiều thế hệ người dân Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh.
Được xây dựng vào cuối thập niên 1960 trên nền vị trí từng là vòng xoay Công trường Quốc tế, Hồ Con Rùa mang phong cách kiến trúc hiện đại với điểm nhấn là tháp bê tông vươn cao ở trung tâm, bao quanh là hồ nước, hệ thống lối đi và những khoảng không gian mở. Sự kết hợp giữa bê tông, mặt nước, cây xanh và các mảng trang trí mosaic tạo nên một tổng thể kiến trúc hài hòa, từng được xem là một trong những công trình mang dấu ấn của Sài Gòn trước năm 1975.
Trải qua nhiều biến cố và những lần chỉnh trang, công trình không còn giữ nguyên hình dáng ban đầu, song vẫn bảo tồn được những giá trị kiến trúc đặc trưng. Cùng với hàng cây cổ thụ tỏa bóng mát, Hồ Con Rùa trở thành một khoảng xanh hiếm có giữa khu vực trung tâm đô thị đông đúc.
Nếu buổi sáng, nơi đây là không gian của người dân tập thể dục, tản bộ, thưởng thức cà phê và bắt đầu một ngày mới, thì khi chiều xuống, Hồ Con Rùa lại trở nên sôi động với nhịp sống của giới trẻ. Những bậc thềm quanh hồ, các lối đi và khoảng sân mở trở thành điểm gặp gỡ quen thuộc của học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và du khách.
Không khó để bắt gặp những nhóm bạn trẻ trò chuyện bên ly nước, những du khách dừng chân ghi lại hình ảnh của một góc Sài Gòn xưa còn lại hay những tà áo dài duyên dáng xuất hiện trong các bộ ảnh lưu niệm. Không gian mở cùng vẻ đẹp pha trộn giữa kiến trúc cũ và nhịp sống hiện đại đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho địa điểm này.
Giữa tốc độ phát triển mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Con Rùa vẫn giữ được vai trò của một không gian sinh hoạt cộng đồng giàu bản sắc. Đây không chỉ là một công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử mà còn là nơi lưu giữ những nhịp sống đời thường, phản ánh sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại của đô thị hơn 300 năm tuổi.
Ngày nay, Hồ Con Rùa vẫn là điểm dừng chân quen thuộc của người dân và du khách khi đến với Thành phố Hồ Chí Minh. Giữa dòng xe tấp nập và những công trình hiện đại vươn cao, không gian này vẫn giữ được nét bình dị vốn có, góp phần tạo nên bản sắc riêng của một thành phố năng động nhưng luôn biết gìn giữ những giá trị được lưu giữ qua nhiều thế hệ./.
- Bài, ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam