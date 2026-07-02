Dấu ấn Hồ Con Rùa

Dấu ấn Hồ Con Rùa

Nằm tại giao lộ giữa các tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, Trần Cao Vân và Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh), Công trường Quốc tế từ lâu được người dân quen gọi bằng cái tên gần gũi: Hồ Con Rùa. Không chỉ là một điểm nhấn kiến trúc của đô thị, nơi đây còn là không gian công cộng đặc trưng, gắn bó với nhiều thế hệ người dân Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh cụm kiến trúc trung tâm Hồ Con Rùa (Công trường Quốc tế, Quận 1) nhìn từ bờ hồ với tháp bê tông vươn cao hình bông hoa xòe nở và hệ thống cầu đi bộ trên cao độc đáo. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Được xây dựng vào cuối thập niên 1960 trên nền vị trí từng là vòng xoay Công trường Quốc tế, Hồ Con Rùa mang phong cách kiến trúc hiện đại với điểm nhấn là tháp bê tông vươn cao ở trung tâm, bao quanh là hồ nước, hệ thống lối đi và những khoảng không gian mở. Sự kết hợp giữa bê tông, mặt nước, cây xanh và các mảng trang trí mosaic tạo nên một tổng thể kiến trúc hài hòa, từng được xem là một trong những công trình mang dấu ấn của Sài Gòn trước năm 1975.

Trải qua nhiều biến cố và những lần chỉnh trang, công trình không còn giữ nguyên hình dáng ban đầu, song vẫn bảo tồn được những giá trị kiến trúc đặc trưng. Cùng với hàng cây cổ thụ tỏa bóng mát, Hồ Con Rùa trở thành một khoảng xanh hiếm có giữa khu vực trung tâm đô thị đông đúc.

Những hàng cây cổ thụ lâu năm cao vút tạo nên một "lá phổi xanh" bao bọc toàn bộ khuôn viên vòng xoay giao thông giữa lòng trung tâm Thành phố. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam
Các lối đi bộ bằng bê tông đan xen, uốn lượn khéo léo tạo nên những đường khối cơ học ấn tượng chạy quanh chân tháp trung tâm.
Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Nếu buổi sáng, nơi đây là không gian của người dân tập thể dục, tản bộ, thưởng thức cà phê và bắt đầu một ngày mới, thì khi chiều xuống, Hồ Con Rùa lại trở nên sôi động với nhịp sống của giới trẻ. Những bậc thềm quanh hồ, các lối đi và khoảng sân mở trở thành điểm gặp gỡ quen thuộc của học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và du khách.

 

Không khó để bắt gặp những nhóm bạn trẻ trò chuyện bên ly nước, những du khách dừng chân ghi lại hình ảnh của một góc Sài Gòn xưa còn lại hay những tà áo dài duyên dáng xuất hiện trong các bộ ảnh lưu niệm. Không gian mở cùng vẻ đẹp pha trộn giữa kiến trúc cũ và nhịp sống hiện đại đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho địa điểm này.

Toàn cảnh kiến trúc tháp bê tông cao 34 mét mô phỏng bông hoa xòe nở, kết hợp cùng hệ thống đường đi bộ uốn lượn đặc trưng tại Công trường Quốc tế. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam
 
Khoảnh khắc duyên dáng của các thiếu nữ tạo dáng trên hệ thống cầu đi bộ trên cao của công trình.
Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Giữa tốc độ phát triển mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Con Rùa vẫn giữ được vai trò của một không gian sinh hoạt cộng đồng giàu bản sắc. Đây không chỉ là một công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử mà còn là nơi lưu giữ những nhịp sống đời thường, phản ánh sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại của đô thị hơn 300 năm tuổi.

Nhịp sống đô thị năng động ban ngày với dòng phương tiện xe máy di chuyển nhịp nhàng quanh bùng binh Hồ Con Rùa sầm uất.
Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam
Điểm nhìn từ Công trường Quốc tế hướng thẳng về trục đường Phạm Ngọc Thạch, phía xa thấp thoáng hai tháp chuông của Nhà thờ Đức Bà mang đậm dấu ấn kiến trúc cổ kính. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Ngày nay, Hồ Con Rùa vẫn là điểm dừng chân quen thuộc của người dân và du khách khi đến với Thành phố Hồ Chí Minh. Giữa dòng xe tấp nập và những công trình hiện đại vươn cao, không gian này vẫn giữ được nét bình dị vốn có, góp phần tạo nên bản sắc riêng của một thành phố năng động nhưng luôn biết gìn giữ những giá trị được lưu giữ qua nhiều thế hệ./.

  • Bài, ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

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