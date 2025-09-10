Dấu ấn công nghệ Việt Nam tại Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

10/09/2025

80 năm từ ngày thành lập nước, Việt Nam từ một quốc gia với nền công nghệ khiêm tốn nay trở thành cái nôi của nhiều doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng trên toàn cầu, là điểm đến được tin tưởng của ngành công nghệ thế giới được thể hiện tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”.

Triển lãm thành tựu đất nước là sự kiện có quy mô lớn chưa từng có tại Việt Nam, với sự góp mặt của 28 bộ ngành, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp hàng đầu. Hơn 230 gian hàng phủ kín diện tích 90 ha của Trung tâm Triển lãm quốc gia.

Trong không gian hàng chục ha của khu triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, các thành tựu công nghệ không chỉ để ngắm, trưng bày, mà đã đóng góp tích cực vào trải nghiệm của mỗi người, từ những sản phẩm công nghệ có thể chạm vào như robot, UAV, chip bán dẫn, đến các giải pháp như VR, camera 360, hologram, tái hiện lại 80 năm hành trình của đất nước.

Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

diễn ra từ ngày 28/8 – 15/9/2025.

Trong nhà triển lãm Kim Quy, khách tham quan bước vào sáu không gian trưng bày với các chủ đề "Việt Nam - Đất nước - Con người", "95 năm cờ Đảng soi đường", "Kiến tạo phát triển", "Tỉnh giàu nước mạnh", "Đầu tàu kinh tế" và "Khởi nghiệp kiến quốc". Ở đó, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hiện diện và kết nối mọi không gian. Nhiều hiện vật, pano ảnh tư liệu cỡ lớn có cách thể hiện mới lạ, thông qua công nghệ hologram, 3D mapping, thực tế ảo (VR)... khiến lịch sử không còn khô khan mà trở nên sống động, gần gũi.

Tại triển lãm, các bạn trẻ không ngừng giơ điện thoại "check-in" trước những tấm pano khổ lớn, được thiết kế theo phong cách hiện đại, bắt mắt, trong khi nhiều người khác ở độ tuổi trung niên chăm chú quan sát từng hiện vật, từ máy bay không người lái đến pháo tự hành, đầu đạn, động cơ tên lửa Make in Viet Nam, thành quả của công cuộc "vươn mình".

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là điều kiện tiên quyết, là thời cơ tốt nhất để Việt Nam phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bước sang khu "Thanh gươm và lá chắn", hàng loạt khí tài quân sự hiện đại như pháo tự hành, radar cảnh giới biển, tổ hợp tên lửa S-125-VT hay UAV tầm xa được giới thiệu đều là sản phẩm Make in Viet Nam, do người Việt nghiên cứu, thiết kế, chế tạo. Không khí ở đây sôi động như một ngày hội, khi ai cũng muốn chụp ảnh bên cạnh những khí tài cỡ lớn, trong khi các cựu chiến binh say sưa giải thích cho con cháu về công năng từng loại vũ khí.

Nhà triển lãm khối A - nơi tôn vinh 12 ngành công nghiệp văn hóa - cũng mang lại những trải nghiệm độc đáo. Phim trường kỹ thuật số hút khách nhất của tòa nhà, với hoạt động trải nghiệm nhập vai chiến sĩ, để du khách thử một lần hóa thân thành nhân vật trong phim Đào, phở và piano.

Ở một khu vực khác, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kết hợp TikTok Shop tổ chức một loạt phiên livestream ngay trong triển lãm, mở màn cho "Tuần lễ tự hào nông sản Việt". Các loại nông sản, trà, cà phê và sản phẩm OCOP được các KOL - những người nổi tiếng trên mạng - đưa lên sóng, bán qua kênh thương mại điện tử.

Những dấu ấn công nghệ tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước không chỉ mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho người tham gia, mà còn là lời khẳng định cho một tương lai được dẫn dắt bởi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số./.

Bài: Lê Hiền - Ảnh: Thông Thiện, Trần Hiếu/Báo ảnh Việt Nam

