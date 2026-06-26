Đào tạo nguồn nhân lực y tế quốc tế, vun đắp tình hữu nghị giữa các quốc gia

26/06/2026

Tham dự buổi lễ có bà Touch Sopharath, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam; đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Nhà giáo Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy trường Đại học Y Dược Thái Bình, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy trường Đại học Y Dược Thái Bình chúc mừng các tân bác sĩ, dược sĩ; đồng thời nhấn mạnh, những kiến thức và kỹ năng được tích lũy trong quá trình học tập tại trường sẽ là hành trang quan trọng để các lưu học sinh trở về đóng góp cho sự phát triển ngành y tế của đất nước mình.

Bí thư Đảng ủy nhà trường bày tỏ mong muốn các tân bác sĩ, dược sĩ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy chuyên môn, trở thành cầu nối vun đắp mối quan hệ hợp tác giữa trường Đại học Y Dược Thái Bình với các quốc gia, góp phần lan tỏa hình ảnh một ngôi trường giàu truyền thống, thân thiện và phát huy vai trò sứ giả của tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

Khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo y dược hàng đầu cả nước, trường Đại học Y Dược Thái Bình tiếp tục cam kết đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đồng thời duy trì và mở rộng hợp tác quốc tế theo phương châm "Hợp tác - Hữu nghị - Phát triển bền vững".

Là một trong 3 lưu học sinh đạt tốt nghiệp loại Giỏi được vinh danh tại buổi lễ, Bác sỹ Chhorn Chhuy, Trưởng khối lưu học sinh Campuchia bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu, các thầy, cô giáo và đội ngũ cán bộ trường Đại học Y Dược Thái Bình đã luôn tận tình giảng dạy, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu tại Việt Nam. Thời gian học tập dưới mái trường không chỉ giúp các lưu học sinh tiếp thu kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp mà còn để lại nhiều kỷ niệm đẹp về tình bạn, sự sẻ chia và lòng hiếu khách của con người Việt Nam.

Tân Bác sỹ Lee Je Jin (phải), lưu học sinh duy nhất Quốc tịch Hàn Quốc, nhận bằng tốt nghiệp của trường Đại học Y Dược Thái Bình. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Trường Đại học Y Dược Thái Bình thành lập năm 1968, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế. Bên cạnh đào tạo nguồn nhân lực y tế cho Việt Nam, trường được Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ y tế cho Lào từ năm 1969, Campuchia từ năm 1982, Mozambique từ năm 2016 và tiếp nhận lưu học sinh Hàn Quốc từ năm 2020.

Năm học 2025-2026, trường có 601 lưu học sinh quốc tế, gồm 308 lưu học sinh , 289 lưu học sinh Campuchia, 3 lưu học sinh Mozambique và 1 lưu học sinh Hàn Quốc. Kết thúc năm học, 57 lưu học sinh tốt nghiệp ngành Bác sĩ Đa khoa và Dược sỹ Đại học trở về nước công tác.

Lãnh đạo trường Đại học Y Dược Thái Bình trao khen thưởng cho 3 lưu học sinh Vương quốc Campuchia có thành tích xuất sắc trong học tập. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, đến nay, trường Đại học Y Dược Thái Bình đã đào tạo hơn 1.300 bác sĩ, dược sĩ cho các nước bạn trong tổng số gần 30.000 bác sĩ, dược sĩ tốt nghiệp tại trường (trong đó có 635 bác sĩ, dược sĩ của Lào và 680 bác sĩ Campuchia)./.

Nội dung: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN



