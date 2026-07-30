Đánh thức hồn xưa giữa lòng Hà Nội

30/07/2026

Tối 29/7, trong không gian cổ kính tại khu vực Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Vọng Phách Kinh Kỳ” và thu hút đông đảo người dân và du khách tới thưởng thức. Đêm diễn đã mang đến những tiết mục hát Xẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần khơi dậy tình yêu đối với nghệ thuật truyền thống trong giới trẻ.

Đây là dự án cộng đồng do sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội thực hiện, với mong muốn đưa nghệ thuật hát Xẩm cùng không gian chợ xưa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ông đồ giới thiệu ý nghĩa các nét chữ thư pháp với du khách. Ảnh: Lê Trần Ngọc Trâm

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, chương trình còn có không gian trải nghiệm thư pháp, thu hút đông đảo khán giả tham gia. Những bức thư pháp được viết tặng không chỉ gửi gắm lời chúc bình an, may mắn mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tới giới trẻ và du khách quốc tế.

Chương trình nghệ thuật hát Xẩm tại khu vực Hồ Văn. Ảnh: Lê Trần Ngọc Trâm

Các nghệ nhân của nhóm Hát Xẩm 48h biểu diễn những làn điệu Xẩm truyền thống. Ảnh: Lê Trần Ngọc Trâm

Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn Xẩm với chủ đề “Từ phố chợ đến người làm nghề”, tái hiện sinh động không gian văn hóa chợ xưa qua tiếng đàn bầu, đàn nhị, phách cùng những làn điệu Xẩm mộc mạc, sâu lắng. Trong trang phục truyền thống, các nghệ nhân của nhóm Hát Xẩm 48h đã mang đến những tiết mục giàu cảm xúc, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả.

Phần biểu diễn của nhóm Hát Xẩm 48h đã khơi gợi cho người dân và du khách về những ký ức Hà Nội xưa. Ảnh: Lê Trần Ngọc Trâm

Khép lại chương trình, phần giao lưu giữa nghệ sĩ và người xem diễn ra trong bầu không khí cởi mở, gần gũi, tạo thêm sự kết nối giữa nghệ thuật truyền thống với công chúng.

Không chỉ mang đến một đêm nghệ thuật đặc sắc, “Vọng Phách Kinh Kỳ” còn góp phần lan tỏa giá trị của nghệ thuật hát Xẩm, khẳng định sức sống của di sản văn hóa dân tộc khi được thế hệ trẻ tiếp nối, sáng tạo và quảng bá đến cộng đồng./.

Đông đảo khán giả chăm chú thưởng thức chương trình hát Xẩm. Ảnh: Lê Trần Ngọc Trâm

Sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội tặng hoa tri ân nhóm Hát Xẩm 48h. Ảnh: Lê Trần Ngọc Trâm

Bài và ảnh: Lê Trần Ngọc Trâm