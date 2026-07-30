Đảng viên Dương Nỗ đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số theo mô hình chính quyền mới

30/07/2026

Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và vận hành bộ máy mới sau sáp nhập, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, UBND phường Dương Nỗ (TP. Huế), các đảng viên Chi bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Dương Nỗ đã nỗ lực phát huy tinh thần gương mẫu, sáng tạo, đi đầu trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, mang đến sự hài lòng, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Hình ảnh làm việc đầu giờ sáng của cán bộ, công chức, nhân viên Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dương Nỗ, TP Huế. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn từ ngày 01/7/2025 đến 30/6/2026 tại phường Dương Nỗ đã ghi nhận những số liệu ấn tượng trong giải quyết thủ tục hành chính. Hiện nay, phường đang quản lý và tiếp nhận 436 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, trong đó có tới 179 thủ tục được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 250 thủ tục trực tuyến một phần.

Trong vòng một năm, toàn phường đã tiếp nhận 9.652 hồ sơ hành chính. Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ được người dân, doanh nghiệp nộp qua môi trường trực tuyến đạt tới 99,75% (với 9.627 hồ sơ). Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt mức rất cao là 99,68%. Bên cạnh đó, công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%, cùng tỷ lệ thanh toán phí, lệ phí trực tuyến đạt 98,6%.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Dương Nỗ nỗ lực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số để mang đến sự hài lòng, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Để đạt được những con số này, Chi bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Dương Nỗ đã lãnh đạo Trung tâm thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính bằng mã QR-Code tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đồng thời, bố trí quầy hỗ trợ riêng với máy tính, máy in, máy scan và cán bộ chuyên trách hướng dẫn người dân. 19 Tổ công nghệ số cộng đồng tại các tổ dân phố cũng được thành lập và đi vào hoạt động tích cực để “cầm tay chỉ việc”, giúp bà con tiếp cận các ứng dụng số như Hue-S, VNeID. Nhờ đó, qua khảo sát trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tỷ lệ người dân đánh giá hài lòng với sự phục vụ của chính quyền phường đạt 97,9%.

Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Dương Nỗ trên cơ sở sáp nhập 3 xã Phú Thanh, Phú Dương và Phú Mậu, ngay từ đầu năm 2025 chính quyền địa phương đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy. Bộ máy hành chính hiện của Phường hiện có 3 phòng chuyên môn cùng 2 đơn vị trực thuộc là Trung tâm Phục vụ hành chính công và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công được vận hành thông suốt.

Đảng viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Dương Nỗ nỗ lực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số để mang đến sự hài lòng, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, Chi bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Dương Nỗ cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc thực tế sau khi chuyển sang mô hình chính quyền 2 cấp.

Thứ nhất là áp lực xử lý hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai. Sau khi tiếp nhận bàn giao từ cấp quận và các địa phương cũ, phường phải thụ lý lượng lớn hồ sơ tồn đọng phức tạp, thiếu giấy tờ hợp lệ hoặc có tranh chấp qua nhiều thời kỳ. Trong khi đó, lực lượng cán bộ chuyên môn về đất đai hiện còn rất mỏng, dẫn đến việc một số ít hồ sơ bị trễ hạn.

Thứ hai là bất cập về hạ tầng công nghệ và nguồn nhân lực. Trang thiết bị máy tính tại một số phòng ban chưa đồng bộ, cấu hình thấp, đường truyền đôi lúc quá tải gây ảnh hưởng đến tốc độ số hóa và xử lý dữ liệu. Mặt khác, công chức tại các phòng chuyên môn hiện phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng thời địa phương vẫn chưa có công chức chuyên trách về chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng.

Đảng viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Dương Nỗ nỗ lực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số để mang đến sự hài lòng, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Để nâng cao hơn nữa chất lượng cải cách hành chính trong giai đoạn tiếp theo, Chi bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Dương Nỗ đề ra chuỗi giải pháp trọng tâm: tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 và đẩy mạnh tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Đảng viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Dương Nỗ nỗ lực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số để mang đến sự hài lòng, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Đồng thời, Chi bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Dương Nỗ đã đề nghị Đảng ủy UBND phường kiến nghị cụ thể tới UBND Thành phố Huế một số vấn đề như: xem xét bổ sung biên chế công chức chuyên trách, trong đó ưu tiên bổ sung các vị trí thuộc lĩnh vực đất đai, tài chính, quy hoạch - đô thị - xây dựng, đặc biệt là công chức chuyên trách về chuyển đổi số và an ninh mạng; tiếp tục hỗ trợ kinh phí nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin đồng bộ, nâng cấp hệ thống liên thông dữ liệu giữa các bộ, ngành để tránh hiện tượng nghẽn mạng hay lỗi phần mềm; hoàn thiện các tính năng công nghệ như: cập nhật đầy đủ thông tin phí, lệ phí và mã QR thanh toán trên hệ thống phần mềm chuyên ngành để thuận tiện nhất cho người dân khi nộp hồ sơ trực tuyến.

Quang cảnh Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dương Nỗ, TP Huế. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo địa phương cùng tinh thần nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đảng bộ, chính quyền phường Dương Nỗ nói chung; Chi bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công nói riêng đang từng bước vượt qua khó khăn, hướng tới xây dựng một nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc./.

Dương Nỗ là phường được sáp nhập từ 03 xã Phú Dương, Phú Thanh và Phú Mậu theo tinh thần Nghị quyết số 1314/NQ-UBTVQH15, ngày 30/11/2024 của Ban Thường vụ Quốc Hội “về việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số tỉnh Thừa Thiên Huế”. Phường có diện tích 20,63 km², tổng dân số là 31.418 người, mật độ dân số đạt 1.523 người/km, với 19 tổ dân phố. Phường Dương Nỗ nằm ở phía Đông Bắc Thành phố Huế. Dương Nỗ là vùng đất có bề dày lịch sử lâu đời, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Thuận Hóa – Phú Xuân xưa. Đặc biệt, làng Dương Nỗ là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống, học tập trong thời niên thiếu, mang ý nghĩa lịch sử và cách mạng sâu sắc. Trong các giai đoạn kháng chiến và xây dựng đất nước, Nhân dân Dương Nỗ luôn phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương. Trên địa bàn phường hiện có các di tích lịch sử – văn hóa có giá trị, tiêu biểu là Di tích Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ, một địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ. Bên cạnh đó, phường còn có các công trình tín ngưỡng, đình làng, miếu thờ mang giá trị văn hóa – lịch sử, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân và phục vụ phát triển du lịch văn hóa của Thành phố Huế.



