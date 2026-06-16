Đắk Lắk tạo động lực thu hút đầu tư các dự án phía Đông tỉnh Đắk Lắk

Để các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Nam Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) sớm triển khai thi công, chính quyền địa phương đang đẩy mạnh bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Cơ quan chuyên môn đang tích cực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục hành chính để tiếp tục thu hút đầu tư các dự án, mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông của tỉnh.

Hạ tầng giao thông tại Khu kinh tế Nam Phú Yên hoàn thiện tạo điều kiện thu hút đầu tư. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

* Tạo mặt bằng sạch để đẩy nhanh thi công

Dự án Bến cảng Bãi Gốc cùng dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm (giai đoạn 1) là 2 dự án trọng điểm trong Khu kinh tế Nam Phú Yên đã được UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư với hơn 28.000 tỷ đồng, tổng diện tích gần 800 ha. Các dự án này có vai trò quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực kết nối hạ tầng logistics, thu hút đầu tư và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Tháng 5/2026, UBND xã Hòa Xuân đã phát động chiến dịch “60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng” các dự án trọng điểm này. Mục tiêu đặt ra tại dự án Bến cảng Bãi Gốc là hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2026. Đối với dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm (giai đoạn 1), địa phương sẽ bàn giao 95% diện tích đất nông nghiệp cho nhà đầu tư trước ngày 30/6/2026; phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng vào cuối năm 2026.

Qua buổi làm việc với UBND xã Hòa Xuân để xác định nguồn gốc sử dụng đất của mình trong diện thu hồi tại dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm (giai đoạn 1), ông Lê Văn Lấn (thôn Phước Long, xã Hòa Xuân) bày tỏ mong muốn được nhà nước bồi thường thỏa đáng để gia đình sớm bàn giao mặt bằng và có đất tái định cư ổn định cuộc sống. Ông cũng hoan nghênh dự án đẩy nhanh thi công để phát triển kinh tế địa phương.

Ông Võ Xuân Thế, Trưởng thôn Phước Tân (xã Hòa Xuân) cho biết, từ khi triển khai chiến dịch “60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng” các dự án trọng điểm trên địa bàn, ông tham gia tích cực cùng UBND xã trong việc xác nhận nguồn gốc đất đối với các hộ dân nằm trong diện bồi thường để kịp thời bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện. Người dân tại địa phương chủ yếu làm nông nghiệp. Nay khu công nghiệp hình thành sẽ tạo thêm nhiều việc làm. Do vậy, ông đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương chung.

Theo UBND xã Hòa Xuân, đến ngày 12/6, tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng tại dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm (giai đoạn 1) đạt hơn 230 ha (hơn 2.500 thửa đất), chiếm hơn 46% so với tổng diện tích thu hồi (khoảng gần 500 ha). Đối với dự án Bến cảng Bãi Gốc, hiện chỉ còn một số trường hợp chưa giải phóng mặt bằng thuộc tuyến đường kết nối với Quốc lộ 1 đi Khu Kinh tế Vân Phong.

Ông Đoàn Minh Phong - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân cho hay, triển khai Chiến dịch “60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng", dự án Bến cảng Bãi Gốc cùng dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm (giai đoạn 1), xã đã thành lập ban chỉ đạo và các tổ để thu thập thông tin, họp xét nội dung liên quan đến đất đai và thông tin, tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Địa phương cũng có báo cáo hằng ngày, hằng tuần đến UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện.

Quá trình thực hiện chiến dịch cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do nhiều nguyên nhân như: biến động về chủ sử dụng đất, ranh giới loại đất; tình trạng chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay; hồ sơ địa chính không thống nhất với hiện trạng sử dụng. Bên cạnh đó, một số trường hợp đã thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do vậy, địa phương phải tiến hành xác minh thực địa, đối chiếu hồ sơ và làm việc trực tiếp với người dân để xác định chính xác nguồn gốc sử dụng đất.

Trước những khó khăn còn tồn tại, UBND xã Hòa Xuân đã kiến nghị các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc hoàn thiện hồ sơ địa chính, kiểm kê tài sản, bố trí nhân lực chuyên trách, hỗ trợ kinh phí và trang thiết bị phục vụ chiến dịch; đồng thời đẩy nhanh việc lập, thẩm định và phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm.