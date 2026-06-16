Đắk Lắk tạo động lực thu hút đầu tư các dự án phía Đông tỉnh Đắk Lắk
Để các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Nam Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) sớm triển khai thi công, chính quyền địa phương đang đẩy mạnh bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Cơ quan chuyên môn đang tích cực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục hành chính để tiếp tục thu hút đầu tư các dự án, mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông của tỉnh.
* Tạo mặt bằng sạch để đẩy nhanh thi công
Dự án Bến cảng Bãi Gốc cùng dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm (giai đoạn 1) là 2 dự án trọng điểm trong Khu kinh tế Nam Phú Yên đã được UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư với hơn 28.000 tỷ đồng, tổng diện tích gần 800 ha. Các dự án này có vai trò quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực kết nối hạ tầng logistics, thu hút đầu tư và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.
Tháng 5/2026, UBND xã Hòa Xuân đã phát động chiến dịch “60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng” các dự án trọng điểm này. Mục tiêu đặt ra tại dự án Bến cảng Bãi Gốc là hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2026. Đối với dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm (giai đoạn 1), địa phương sẽ bàn giao 95% diện tích đất nông nghiệp cho nhà đầu tư trước ngày 30/6/2026; phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng vào cuối năm 2026.
Qua buổi làm việc với UBND xã Hòa Xuân để xác định nguồn gốc sử dụng đất của mình trong diện thu hồi tại dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm (giai đoạn 1), ông Lê Văn Lấn (thôn Phước Long, xã Hòa Xuân) bày tỏ mong muốn được nhà nước bồi thường thỏa đáng để gia đình sớm bàn giao mặt bằng và có đất tái định cư ổn định cuộc sống. Ông cũng hoan nghênh dự án đẩy nhanh thi công để phát triển kinh tế địa phương.
Ông Võ Xuân Thế, Trưởng thôn Phước Tân (xã Hòa Xuân) cho biết, từ khi triển khai chiến dịch “60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng” các dự án trọng điểm trên địa bàn, ông tham gia tích cực cùng UBND xã trong việc xác nhận nguồn gốc đất đối với các hộ dân nằm trong diện bồi thường để kịp thời bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện. Người dân tại địa phương chủ yếu làm nông nghiệp. Nay khu công nghiệp hình thành sẽ tạo thêm nhiều việc làm. Do vậy, ông đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương chung.
Theo UBND xã Hòa Xuân, đến ngày 12/6, tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng tại dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm (giai đoạn 1) đạt hơn 230 ha (hơn 2.500 thửa đất), chiếm hơn 46% so với tổng diện tích thu hồi (khoảng gần 500 ha). Đối với dự án Bến cảng Bãi Gốc, hiện chỉ còn một số trường hợp chưa giải phóng mặt bằng thuộc tuyến đường kết nối với Quốc lộ 1 đi Khu Kinh tế Vân Phong.
Ông Đoàn Minh Phong - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân cho hay, triển khai Chiến dịch “60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng", dự án Bến cảng Bãi Gốc cùng dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm (giai đoạn 1), xã đã thành lập ban chỉ đạo và các tổ để thu thập thông tin, họp xét nội dung liên quan đến đất đai và thông tin, tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Địa phương cũng có báo cáo hằng ngày, hằng tuần đến UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện.
Quá trình thực hiện chiến dịch cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do nhiều nguyên nhân như: biến động về chủ sử dụng đất, ranh giới loại đất; tình trạng chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay; hồ sơ địa chính không thống nhất với hiện trạng sử dụng. Bên cạnh đó, một số trường hợp đã thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do vậy, địa phương phải tiến hành xác minh thực địa, đối chiếu hồ sơ và làm việc trực tiếp với người dân để xác định chính xác nguồn gốc sử dụng đất.
Trước những khó khăn còn tồn tại, UBND xã Hòa Xuân đã kiến nghị các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc hoàn thiện hồ sơ địa chính, kiểm kê tài sản, bố trí nhân lực chuyên trách, hỗ trợ kinh phí và trang thiết bị phục vụ chiến dịch; đồng thời đẩy nhanh việc lập, thẩm định và phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm.
* Cắt giảm thủ tục để thu hút đầu tư
Khu kinh tế Nam Phú Yên và 5 khu công nghiệp phía Đông của tỉnh Đắk Lắk hiện đã thu hút hơn 130 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 33.000 tỷ đồng và gần 60 triệu USD. Tỷ lệ lấp đầy bình quân tại các khu công nghiệp đang hoạt động hơn 90%. Từ đầu năm đến nay, Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp phía Đông đã thu hút 7 dự án mới cùng 4 dự án điều chỉnh với tổng vốn đăng ký hơn 2.000 tỷ đồng.
Bên cạnh các dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, hiện có nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đã đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư mới vào khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk. Từ các khu công nghiệp, cảng biển đến những dự án công nghiệp công nghệ cao, tất cả đang mở ra cơ hội hình thành một cực tăng trưởng mới. Để đón được dòng vốn đầu tư này, nhiều phần việc quan trọng đang được các địa phương và ngành chức năng tỉnh khẩn trương triển khai.
Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, bên cạnh việc xúc tiến đầu tư, đơn vị luôn đồng hành hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án. Nhà đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi hấp dẫn về thuế, đất đai và hỗ trợ đầu tư theo quy định của Chính phủ. Ban cũng đã cắt giảm nhiều thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm các thủ tục đầu tư. Bên cạnh đó, Ban phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung hoàn thiện các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên.
Ông Huỳnh Lữ Tân, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên cho biết, thời gian qua, Khu Kinh tế Nam Phú Yên được sự quan tâm của các nhà đầu tư bởi khu vực này đã được quy hoạch bài bản từ chung đến quy hoạch phân khu. Các công trình hạ tầng thiết yếu cũng được tỉnh đầu tư đảm bảo trong thời gian dài. Để thu hút các nhà đầu tư, Ban đã thực hiện nhanh chóng thủ tục và cắt giảm 50% thời gian giải quyết cho nhà đầu tư, tạo sự yên tâm về môi trường đầu tư trên địa bàn./.
Tường Quân