Đắk Lắk dự kiến đạt sản lượng sầu riêng cao kỷ lục
Niên vụ 2026, sản lượng sầu riêng tại Đắk Lắk dự kiến đạt 500.000 tấn, mức cao nhất từ trước đến nay.
Hiện các vùng trồng sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk đang bước vào vụ thu hoạch. Theo thống kê của địa phương, niên vụ 2026, sản lượng sầu riêng dự kiến đạt khoảng 500.000 tấn, mức cao nhất từ trước đến nay.
Ngày 31/7/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP, quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân trong hoạt động xuất khẩu nông sản. Bên cạnh đó, việc Ấn Độ chấp thuận nhập khẩu trực tiếp sầu riêng tươi của Việt Nam được kỳ vọng mở thêm thị trường tiêu thụ cho loại trái cây chủ lực này.
Kha Phạm