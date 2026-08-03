Đắk Lắk dự kiến đạt sản lượng sầu riêng cao kỷ lục

03/08/2026

Niên vụ 2026, sản lượng sầu riêng tại Đắk Lắk dự kiến đạt 500.000 tấn, mức cao nhất từ trước đến nay.

Hiện các vùng trồng sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk đang bước vào vụ thu hoạch. Theo thống kê của địa phương, niên vụ 2026, sản lượng sầu riêng dự kiến đạt khoảng 500.000 tấn, mức cao nhất từ trước đến nay.

Sầu riêng đầu mùa được thu mua tại Công ty XNH Nông nghiệp Nguyên Thuận (doanh nghiệp Trung Quốc, tại xã K'rông Păk, Đắk Lắk), sơ chế trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

Đồng bào Ê đê thu hoạch sầu riêng. Ảnh: Mai Đình Thọ - TTXVN phát

Ngày 31/7/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP, quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân trong hoạt động xuất khẩu nông sản. Bên cạnh đó, việc Ấn Độ chấp thuận nhập khẩu trực tiếp sầu riêng tươi của Việt Nam được kỳ vọng mở thêm thị trường tiêu thụ cho loại trái cây chủ lực này.

Sầu riêng trồng tại Thiền viện Trúc lâm Từ Giác theo tiêu chuẩn nông nghiệp sạch. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

Ông Cheng Liu Xian, Công ty TNHH Thương mại Trung Bắc Á Liantong Karamay (Trung Quốc) chốt hợp đồng mua bán với HTX Dịch vụ Nông Nghiệp Sạch (K'rông Pắk, Đắk Lắk) ngay sau khi thăm vườn sầu riêng của HTX. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

Kha Phạm