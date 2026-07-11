Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa động viên lực lượng quy tập hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng

11/07/2026

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc và lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ, người có công.

Sáng 11/7/2026, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà người làm công tác bảo vệ, chăm sóc khu vực công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Đại tướng nhấn mạnh việc tiếp tục tìm kiếm, xác minh danh tính không chỉ góp phần thực hiện trọn vẹn chính sách đối với liệt sỹ và thân nhân, mà còn bổ sung những tư liệu quý, làm rõ hơn một giai đoạn lịch sử hào hùng của quân đội, Quân khu 7 và các đơn vị tham gia chiến đấu trong Tết Mậu Thân năm 1968.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa điểm khai quật trong công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Xuân Khu