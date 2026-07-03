Đại tiệc ánh sáng mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác

03/07/2026

Tòa nhà bề thế rực sáng với mảng đồ họa mang họa tiết trống đồng Đông Sơn hòa quyện cùng cảnh sắc núi non hùng vĩ. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) là một cột mốc lịch sử mang ý nghĩa trọng đại. Trong dịp lễ đặc biệt này, Thành phố Hồ Chí Minh đã khoác lên mình một diện mạo rực rỡ và tráng lệ chưa từng có bằng bữa đại tiệc trình diễn nghệ thuật ánh sáng 3D Mapping quy mô lớn tại mặt tiền trụ sở UBND TP. Hồ Chí Minh. Chương trình diễn ra trong hai đêm 1/7 và 2/7 thu hút hàng người dân Thành phố và du khách đến xem. Bữa tiệc ánh sáng độc đáo không chỉ tái hiện chặng đường lịch sử vẻ vang của Thành phố Hồ Chí Minh mà còn khắc họa rõ nét sự vươn mình mạnh mẽ của một siêu đô thị hiện đại, năng động, nghĩa tình và không ngừng đổi mới để hội nhập thế giới.

Dòng chữ "Ho Chi Minh City" nổi bật vắt ngang khối kiến trúc cổ kính, khẳng định vị thế của một siêu đô thị đang vươn tầm quốc tế. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Dưới màn đêm, toàn bộ mặt tiền của tòa nhà trụ sở TP. Hồ Chí Minh – một di sản kiến trúc cổ kính mang đậm phong cách châu Âu với tuổi đời hơn một thế kỷ – đã hóa thân thành một "bức màn nhung" khổng lồ. Việc kết hợp giữa những đường nét phù điêu tĩnh lặng, cổ kính với công nghệ trình chiếu ánh sáng động đa chiều đã tạo ra một hiệu ứng thị giác vô cùng choáng ngợp. Tòa nhà như được thổi một luồng sinh khí mới, lúc thì khoác lên mình tấm áo gấm vóc hoa lệ, lúc lại hóa thành những dòng thác ánh sáng cuồn cuộn chảy, phá vỡ mọi giới hạn về không gian và thời gian.

Hàng nghìn người dân và du khách đi xem trình diễn nghệ thuật ánh sáng. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Với chủ đề "Đổi mới và hội nhập", màn trình chiếu ánh sáng đã dẫn dắt khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc thăng hoa. Bắt đầu từ trường đoạn "Âm vang Đại Việt", dòng chảy lịch sử được tái hiện hào hùng qua những họa tiết trống đồng Đông Sơn, hình ảnh cánh chim Lạc vươn mình bay lên, hay những chiếc mặt nạ Hát bội mang đậm hồn cốt văn hóa dân tộc. Từng lớp lang văn hóa truyền thống hiện lên sống động trên nền gạch đá, nhắc nhở người xem về cội nguồn thiêng liêng của dân tộc.

Tp. Hồ Chí Minh lộng lẫy trong màn trình diên ánh sáng nghệ thuật đỉnh cao. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Tiếp nối ngay sau đó là chương "Kỷ nguyên vươn mình", một bức tranh tương phản đầy thú vị về nhịp sống trẻ trung của đô thị đương đại. Từ hình ảnh đồ họa nhân vật DJ chơi nhạc cực "cháy", những bóng người sinh hoạt nhảy múa sau vòm cửa, cho đến sự xuất hiện của tên các tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức sáp nhập vào TP. Hồ Chí Minh. Dòng chữ "Ho Chi Minh City" và lời chào "Bonjour Ho-Chi-Minh-Ville!" nổi bật rực rỡ trên mặt tiền tòa nhà như một lời khẳng định mạnh mẽ về một thành phố cởi mở, thân thiện và sẵn sàng vươn mình ra biển lớn.

Tp. Hồ Chí Minh lộng lẫy trong màn trình diên ánh sáng nghệ thuật đỉnh cao. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh lộng lẫy trong màn trình diên ánh sáng nghệ thuật đỉnh cao. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh lộng lẫy trong màn trình diên ánh sáng nghệ thuật đỉnh cao. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Bên cạnh phần hình ảnh đồ họa thị giác đỉnh cao, sự hòa quyện mượt mà giữa âm nhạc hào hùng và những tiết mục biểu diễn nghệ thuật trực tiếp trên sân khấu đã tạo nên một không gian nghệ thuật đỉnh cao đầy hấp dẫn và cuốn hút. Dưới ánh sáng lung linh của đêm hội, hàng ngàn ánh mắt say sưa ngước nhìn, những chiếc điện thoại liên tục được giơ cao để ghi lại khoảnh khắc lịch sử. Hình ảnh những em bé được cha cõng trên vai, những nụ cười rạng rỡ của giới trẻ hay ánh mắt tự hào của những người lớn tuổi đứng dưới chân tượng đài Bác Hồ đầy ấm áp và đoàn kết. Tất cả tạo nên một bức tranh sinh động, nghĩa tình và tràn đầy sức sống về Thành phố mang tên Bác: Thành phố Hồ Chí Minh./.