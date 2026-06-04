Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ và trách nhiệm xã hội

04/06/2026

Sáng 31/5, tại Việt Nam Quốc Tự, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026. Đại lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, với sự tham dự của đông đảo tăng ni, Phật tử và đại diện các cơ quan, ban ngành.

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Thông điệp Phật đản năm nay nhấn mạnh tinh thần từ bi, trí tuệ, đoàn kết và trách nhiệm xã hội; kêu gọi mỗi người con Phật tích cực vận dụng lời dạy của Đức Phật vào đời sống hằng ngày, cùng nhau thắp sáng ngọn đèn từ bi để lan tỏa yêu thương, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.



Trải qua hơn 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn hòa mình vào dòng chảy lịch sử đất nước, lấy tinh thần hộ quốc an dân, nhập thế cứu đời làm lý tưởng phụng sự. Trong các giai đoạn dựng nước và giữ nước, Phật giáo đã góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa và tâm linh, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, khoan dung và nhân ái của người Việt Nam.

Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng tham dự buổi lễ. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Hàng ngàn chư tôn, tăng ni cùng Phật tử đã tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự.

Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Nhân dịp Đại lễ Phật đản, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Trí Quảng gửi thông điệp mong muốn mỗi người đệ tử Phật tiếp tục phát huy tinh thần phụng sự, thực hành lời Phật dạy trong đời sống, cùng chung tay xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái và phát triển bền vững.

Đại lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của địa phương. Ông cho rằng các hoạt động thiết thực theo phương châm “tốt đời, đẹp đạo” đã góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng sống của người dân, hướng đến mục tiêu phát triển Thành phố văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Ông Nguyễn Văn Bảy khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, hoạt động đúng pháp luật, phát huy các giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội. Đồng thời bày tỏ tin tưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Từ rất sớm, hàng ngàn tăng ni, Phật tử từ khắp các chùa, tự viện trên địa bàn thành phố đã tề tựu về Việt Nam Quốc Tự để tham dự đại lễ. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Tham dự Đại lễ, bà Lan Dương (68 tuổi, phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ rằng, mùa Phật đản không chỉ là dịp tưởng nhớ ngày Đức Phật đản sinh mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại bản thân, thực hành sự sẻ chia, sống đoàn kết và yêu thương hơn với cộng đồng.

Tiểu cảnh tái hiện lúc Đức Phật đản sinh. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Các vị hòa thượng chụp hình lưu niệm bên tưởng Phật đản sinh. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Theo thông điệp của Giáo hội, Đại lễ Phật đản không chỉ là sự kiện kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh mà còn là dịp để mỗi người con Phật chiêm nghiệm những giá trị nhân văn sâu sắc từ cuộc đời và giáo lý của Đức Phật, từ đó chuyển hóa thành hành động thiết thực trong cuộc sống, góp phần xây dựng xã hội an lành, hạnh phúc và phát triển bền vững./.

Bài và ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

