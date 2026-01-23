Đại hội XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển" và ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, chiều 23/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Phiên bế mạc Đại hội có đầy đủ các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Cùng tham dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng từ khoá IV đến khóa VIII, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; thanh niên tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam; các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện của các tổ chức quốc tế thường trú tại Việt Nam và các vị Đại sứ, Đại biện của các nước không thường trú tại Việt Nam.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV. Ảnh: TTXVN Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp.



Thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội đọc danh sách các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi thư, điện chúc mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.



Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thống nhất tuyệt đối với 180/180 Ủy viên Trung ương Đảng chính thức, bằng 100%, bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí; trong đó 3 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIV đã phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.



23 đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV với số phiếu tín nhiệm cao. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thống nhất cao bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, tái cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.



Trong không khí tưng bừng, phấn khởi, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ra mắt Đại hội. Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt BCH Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng và tín nhiệm của Đại hội, đây là vinh dự và trách nhiệm lớn trước Đảng, trước Nhân dân; khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, toàn tâm, toàn lực để phục vụ sự nghiệp cao cả của Đảng, của Cách mạng, của Nhân dân. Tại phiên bế mạc, đồng chí Trần Cẩm Tú thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với dự thảo các văn kiện và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn chủ tịch về các ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo các văn kiện, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, chiều ngày 20 và ngày 21/1/2026, các đại biểu đã thảo luận tại đoàn và tham luận tại hội trường về các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đã có 815 lượt ý kiến phát biểu. Không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm. Hầu hết các ý kiến thống nhất cao và đánh giá các văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học và đổi mới.

Dự thảo các văn kiện được chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện nhiều vòng, được tổ chức thảo luận lấy ý kiến sâu rộng trong toàn Đảng, trong các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đồng bào ta ở trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức phong phú. Kết quả được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.



Các nhận định, đánh giá dự thảo văn kiện đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, thể hiện sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; đổi mới mạnh mẽ về tư duy phát triển, tầm nhìn chiến lược dựa trên những căn cứ khoa học và thực tiễn, phù hợp với quy luật khách quan, thể hiện tính hành động cao, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm đến cùng. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp gắn với trách nhiệm với kết quả, gắn đột phá với bền vững, gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của nhân dân.



Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung, hoàn thiện để làm rõ sâu sắc thêm một số nội dung về đánh giá, nhận định, dự báo mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp. Một số ý kiến đóng góp cụ thể về câu chữ, diễn đạt trong các văn kiện.