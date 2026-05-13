Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI thành công tốt đẹp

13/05/2026

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả (từ ngày 11 đến 13/5/2026), Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đã kết thúc thành công, hoàn thành chương trình đề ra. Không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng, Đại hội đã mở ra kỳ vọng về một giai đoạn đổi mới mạnh mẽ hơn của hệ thống Mặt trận trong hành trình đồng hành cùng nhân dân, phụng sự đất nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Phiên khai mạc trọng thể Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Đoàn Chủ tịch điều hành Phiên khai mạc trọng thể Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc báo cáo công tác phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu báo cáo công tác phối hợp giữa Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Phiên tham luận Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 ra mắt Đại hội. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Quang cảnh họp báo công bố kết quả Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI