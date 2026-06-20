Đặc sản cá trích nướng Quảng Trị
Hình ảnh những người phụ nữ bên bếp than đỏ lửa cùng mùi cá trích nướng thơm lừng lan theo gió biển tạo nên bức tranh lao động bình dị, đầy sức sống.
Mỗi dịp hè về, hình ảnh những người phụ nữ ngồi nướng cá trích bán dọc tuyến đường ven biển các xã Cửa Việt, Bến Hải, Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, đã trở thành nét quen thuộc đối với người dân và du khách đến với tỉnh Quảng Trị. Dưới cái nắng gay gắt, những bếp than đỏ lửa nghi ngút khói, mùi cá trích nướng thơm lừng lan theo gió biển tạo nên bức tranh lao động bình dị nhưng đầy sức sống. Nghề nướng cá trích không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho người dân ven biển Quảng Trị mà còn góp phần quảng bá nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của địa phương.