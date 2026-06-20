Đặc sản cá trích nướng Quảng Trị

20/06/2026

Hình ảnh những người phụ nữ bên bếp than đỏ lửa cùng mùi cá trích nướng thơm lừng lan theo gió biển tạo nên bức tranh lao động bình dị, đầy sức sống.

Những mẻ cá trích nướng vàng óng, thơm lừng là tâm huyết của những người phụ nữ vùng biển. Ảnh: Thanh Thuỷ-TTXVN

Mỗi dịp hè về, hình ảnh những người phụ nữ ngồi nướng cá trích bán dọc tuyến đường ven biển các xã Cửa Việt, Bến Hải, Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, đã trở thành nét quen thuộc đối với người dân và du khách đến với tỉnh Quảng Trị. Dưới cái nắng gay gắt, những bếp than đỏ lửa nghi ngút khói, mùi cá trích nướng thơm lừng lan theo gió biển tạo nên bức tranh lao động bình dị nhưng đầy sức sống. Nghề nướng cá trích không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho người dân ven biển Quảng Trị mà còn góp phần quảng bá nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của địa phương.

Nghề nướng cá tuy không đòi hỏi kỹ thuật quá cầu kỳ nhưng người làm phải có kinh nghiệm để điều chỉnh lửa phù hợp, giúp cá chín đều, giữ được vị ngọt tự nhiên và hương thơm đặc trưng. Ảnh: Thanh Thuỷ-TTXVN

Du khách thưởng thức món cá trích nướng tại bờ biển xã Bến Hải. Ảnh: Thanh Thuỷ-TTXVN