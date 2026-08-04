Đặc sản bánh xèo An Giang

04/08/2026

Màn trình diễn chế biến bánh xèo của các đầu bếp An Giang góp phần quảng bá ẩm thực truyền thống, lan tỏa nét đẹp văn hóa bánh dân gian Nam Bộ.

Trong khuôn khổ Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ - An Giang năm 2026 diễn ra từ ngày 31/07 đến 08/08, tại không gian “Ngôi nhà chung bánh dân gian Nam Bộ”, các đầu bếp An Giang đã trình diễn chế biến, và phục vụ miễn phí khoảng 2.000 chiếc bánh xèo cho người dân và du khách. Hoạt động góp phần quảng bá giá trị ẩm thực truyền thống, lan tỏa nét đẹp văn hóa bánh dân gian Nam Bộ.

Đầu bếp trình diễn đổ bánh xèo tại Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ - An Giang 2026. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Du khách hào hứng xếp hàng nhận bánh xèo miễn phí tại ngày hội. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Thanh Sang