Đặc sắc Đêm hội Áo dài Huế 2026

05/07/2026

Tối ngày 3/7/2026, tại không gian ven bờ sông Hương - Bia Quốc Học (Huế) đã diễn ra Lễ hội Áo dài Huế 2026. Đây là một chương trình nghệ thuật đặc sắc, được đầu tư quy mô với sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên và người mẫu chuyên nghiệp. "Dòng chảy Áo dài Huế" đã đưa khán giả đi qua những câu chuyện huyền thoại và những cung bậc cảm xúc gắn liền với thăng trầm lịch sử, nơi giá trị lịch sử và thời đại được tái hiện một cách sinh động và đặc sắc. Thông qua sự kết hợp tinh tế giữa chất liệu nghệ thuật cung đình sang trọng và diễn xướng dân gian xứ Huế đặc trưng, sự kiện nhằm tôn vinh vẻ đẹp trường tồn của tà Áo dài Việt trong lòng di sản Cố đô./.

Đêm hội Áo dài Huế 2026. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Đêm hội Áo dài Huế 2026. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam