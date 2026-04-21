Đặc khu Phú Quốc đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế

21/04/2026

Trong 4 tháng đầu năm 2026, đặc khu Phú Quốc (An Giang) đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 61,5% so với cùng kỳ, đạt gần 50% kế hoạch năm.

Tổng thu từ du lịch của Phú Quốc ước khoảng 22.819 tỷ đồng, tăng 60,4% so cùng kỳ, đạt 50,2% kế hoạch, chiếm 81,8% tổng thu từ du lịch toàn tỉnh. Dự kiến lượng khách sẽ tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2025 trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 sắp tới./.