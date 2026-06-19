Đà Nẵng: Vẻ đẹp nguyên sơ của danh thắng địa chất hàng trăm triệu năm

19/06/2026

Xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng, nổi tiếng với Danh thắng Quốc gia Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa, có kiến tạo địa chất cách đây khoảng 400 triệu năm, với những vỉa đá sẫm màu đen tuyền, hình dáng như những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc nổi bật giữa biển khơi. Cảnh quan hùng vĩ, nguyên sơ ở đây đang trở thành nguồn tài nguyên quý để xã đảo Tam Hải phát triển trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển, đảo đặc sắc của thành phố Đà Nẵng cũng như ở miền Trung trong thời gian tới.

Những bãi đá đen ở khu vực Bàn Than đua ra biển. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Khu vực Bàn Than có những vỉa đá đen được hình thành từ kiến tạo địa chất cách đây hàng trăm triệu năm. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Vẻ đẹp nguyên sơ của những bài đá ở khu vực Bàn Than. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Một bãi đá có màu hồng đặc biệt ở khu vực Bàn Than. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Khi nước thủy triều rút xuống, lộ ra những vỉa đá tuyệt đẹp ở khu vực Bàn Than. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Hòn Mang và Hòn Dứa nhìn từ phía bãi đá Bàn Than. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Những vỉa đá cổ được kiến tạo địa chất cách đây hàng trăm triệu năm ở khu vực Bàn Than. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Vẻ đẹp nguyên sơ của những bài đá ở khu vực Bàn Than. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Đỗ Trưởng