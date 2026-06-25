Đà Nẵng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa mạnh mẽ tầm nhìn chiến lược Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị

25/06/2026

Nhằm hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, TP Đà Nẵng đã liên tục đưa ra những quyết sách mang tính bứt phá. Từ việc “trải thảm đỏ” miễn thuế cho các ngành công nghệ chiến lược như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), đến việc khai mở các đề án về Sàn dữ liệu và Bản sao số, Đà Nẵng đang khẳng định vị thế của một đô thị biển năng động, tiên phong trên bản đồ đổi mới sáng tạo.

Hình ảnh một thành phố Đà Nẵng năng động bên sông Hàn. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Miễn thuế để nuôi dưỡng nhân tài và công nghệ tương lai

Để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND nhằm tạo động lực mạnh mẽ để địa phương phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST), thu hút nhân tài, doanh nghiệp công nghệ cao và các dự án đầu tư trong những lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn.

Theo Nghị quyết, thành phố sẽ áp dụng chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 5 năm (theo Nghị quyết số 136/2024/QH15) đối với các doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ KNĐMST sau khi được Sở Khoa học và Công nghệ xác nhận. Các doanh nghiệp được thụ hưởng là những đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ hình thành từ tài sản trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, phần mềm máy tính, ứng dụng di động, điện toán đám mây, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn...); sản phẩm từ các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm; hoặc các sản phẩm đạt giải tại các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo.

Trung tâm điều Khu Công nghệ cao Tp. Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Bên cạnh đó, các tổ chức hỗ trợ có hoạt động tư vấn, tổ chức cuộc thi, diễn đàn, ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp, cung cấp hạ tầng, hỗ trợ bảo hộ và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ, hay xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ khởi nghiệp cũng được hưởng ưu đãi tương đương.

Đáng chú ý, chính sách này không bỏ sót nguồn lực cá nhân. Những người sáng lập, đồng sáng lập hoặc cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động KNĐMST sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân trong vòng 5 năm. Quy định tiến bộ này sẽ khuyến khích mạnh mẽ giới trẻ, sinh viên và các nhà khoa học dũng cảm biến ý tưởng thành sản phẩm thực tế.

Đặc biệt, Đà Nẵng thể hiện rõ quyết tâm trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn và AI của khu vực khi "trải thảm đỏ" miễn thuế cho toàn bộ chuỗi giá trị vi mạch bán dẫn bao gồm: thiết kế, sản xuất, đóng gói và kiểm thử. Với lĩnh vực AI, các hoạt động từ cung cấp hạ tầng, xử lý dữ liệu, huấn luyện, kiểm thử mô hình cho đến phát triển hệ thống AI tạo sinh đều nhận được ưu đãi thuế tối đa. Chính sách miễn thuế này không chỉ giảm gánh nặng chi phí ban đầu mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về một Đà Nẵng luôn đồng hành, sẵn sàng là điểm đến hấp dẫn của các chuyên gia và nhà đầu tư chiến lược.

Thí điểm Sàn dữ liệu thành phố - Khai phá tiềm năng của nền kinh tế số

Song song với các ưu đãi về tài chính, Đà Nẵng hiểu rằng dữ liệu chính là nguồn tài nguyên vô giá của kỷ nguyên số. Ngày 22/6/2026, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2710/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thí điểm Sàn dữ liệu thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2028.

Mục tiêu của đề án là xây dựng và triển khai thí điểm Sàn dữ liệu Đà Nẵng với phạm vi và quy mô phù hợp nhằm hình thành môi trường chia sẻ, khai thác, cung cấp và và thử nghiệm các cơ chế giao dịch dữ liệu an toàn, minh bạch, hiệu quả theo quy định của pháp luật. Qua đó, thành phố kỳ vọng thúc đẩy kinh tế số, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực quản trị công. Quá trình thí điểm này sẽ giúp đánh giá tính khả thi, nhu cầu của các bên và cơ chế quản lý, làm tiền đề để hoàn thiện mô hình sàn dữ liệu cấp địa phương, hướng tới kết nối với Sàn dữ liệu quốc gia.

Phòng điều hành lò đúc công nghệ cao của một doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Trong giai đoạn này, Đà Nẵng sẽ tập trung xây dựng nền tảng kỹ thuật và quy trình chuẩn về tiếp nhận, thẩm định, phân loại, định giá và khai thác dữ liệu theo quy định của pháp luật. Thành phố sẽ lựa chọn công khai các doanh nghiệp tham gia với các vai trò cung cấp, khai thác hoặc vận hành kỹ thuật. Hệ thống sẽ kết nối, tích hợp sâu rộng với các nền tảng số, cơ sở dữ liệu hiện có để lập ra danh mục dữ liệu thí điểm.

Đồng thời, thành phố chú trọng xây dựng cơ chế giám sát, kiểm toán, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an ninh mạng tuyệt đối trong suốt quá trình vận hành, tuân thủ chặt chẽ pháp luật hiện hành và không làm phát sinh cơ chế đặc thù ngoài quy định khi chưa được phép.

Nhà máy Dentium, thương hiệu implant nha khoa hàng đầu của Hàn Quốc, tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Bản sao số (Digital Twin) - đưa đô thị lên không gian ảo để quản lý thông minh

Một bước đi công nghệ đột phá khác được công bố cùng ngày (22/6/2026) là Quyết định số 2711/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thí điểm Bản sao số (Digital Twin) thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2028. Đây là công nghệ xây dựng một mô hình ảo mô phỏng chính xác thế giới thực, giúp trực quan hóa các dữ liệu không gian và chuyên ngành.

Đề án sẽ thí điểm trước tại một số địa bàn cấp xã, phường và các lĩnh vực ưu tiên nhằm chuẩn hóa, tích hợp nguồn dữ liệu đa nguồn hiện có. Nhờ các mô hình bản đồ trực quan 2D/3D, các cơ quan nhà nước có thể dễ dàng tra cứu, giám sát, phân tích và đưa ra quyết định quản lý, dự báo chính xác dựa trên dữ liệu thực tế.

Đà Nẵng có tiềm năng phát triển kinh tế biển bằng đội tàu đánh bắt xa bờ. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Nền tảng Bản sao số được xây dựng theo hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Khoa học và Công nghệ, từng bước ứng dụng các công nghệ AI, GIS, IoT, mô hình hóa và phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ công tác quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu. Việc triển khai đề án bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ thông suốt với kiến trúc số quốc gia; đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước. Kết quả từ giai đoạn thí điểm này sẽ là cơ sở vững chắc để xây dựng lộ trình phủ sóng Bản sao số trên toàn phạm vi thành phố.

Sự xuất hiện đồng bộ của Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND cùng hai đề án công nghệ tiên phong về Sàn dữ liệu và Bản sao số chính là hành động cụ thể và mạnh mẽ của Đà Nẵng trước yêu cầu đổi mới của Trung ương. Bằng cách kết hợp hài hòa giữa đòn bẩy kinh tế và hạ tầng công nghệ hiện đại, Đà Nẵng không chỉ mở ra hàng ngàn cơ hội việc làm chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo cơ sở để sẵn sàng dọn tổ đón những "đại bàng" công nghệ; tự tin, vững vàng tiến về phía trước với tư cách là địa phương tiên phong đổi mới sáng tạo của cả nước./.